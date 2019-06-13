Çalınan otomobiline 2 yıl sonra kavuştu

İstanbul
'da bir oto kiralama şirketi tarafından 2 yıl önce kiraya verildikten sonra çalınan otomobil, üzerine takılı "ikiz plaka" ile Bolu
'da bulunarak sahibine teslim edildi.
Alınan bilgiye göre, Ramazan Bayramı
tatilinde ikiz plaka takılı bir otomobilin Bolu'ya girdiğini belirleyen Bolu İl Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aracı Sümer Mahallesi
'nde bulunan bir çocuk parkının yakınlarında yakalayarak inceleme yaptı.
Yakalanan otomobile, aynı marka ve modeldeki başka bir otomobilin plakasının takıldığını belirleyen polis ekipleri, sürücü E.K'yi gözaltına aldıktan sonra aracın sahibi olan oto kiralama şirketi ile iletişime geçerek araçlarının bulunduğunu bildirdi.Polis
ekiplerinin daveti üzerine kente gelen Caner Ebrem isimli vatandaş, sahibi olduğu ve 2 yıl önce kiraya verdiği esnada çalınan otomobilini polis ekiplerinden teslim aldı.
Gazetecilere yaptığı açıklamada, 2 yıl önce kiraya verdiği 4 otomobilinin çalındığını belirten Ebrem, aradan geçen süre içinde çalınan araçlarından birisinin İstanbul'da diğerinin de Bolu'da bulunarak kendisine teslim edildiğini söyledi.
Ebrem, polis ekiplerinin titiz çalışması sonucunda artık umutlarını kestiklerini otomobiline kavuştuğunu ifade ederek, "Umudumuzu kesmiştik araçtan, parçalandığını düşünüyorduk ama Allah'a şükürler olsun bulundu." dedi.
Kaynak: AAİstanbul
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