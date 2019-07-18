Haberler» Dünya» Haber

Çalınan otomobilini hırsızlardan böyle geri aldı

ABD'de bir kadının akaryakıt istasyonunda otomobili çalındı.

18.07.2019 17:19 Çalınan otomobilini hırsızlardan böyle geri aldı


– ABD'de bir kadının akaryakıt istasyonunda otomobili çalındı. Otomobiliyle birlikte cüzdanı da çalınan kadın, kredi kartı harcamalarını takip ederek otomobilini yerini saptadı. Kadın, gidip otomobilini geri aldı.
Olay, Missouri eyaletindeki Clay County bölgesinde meydana geldi. Danielle Reno isimli kadının otomobili akaryakıt istasyonunda çalındı. Otomobiliyle birlikte cüzdanı da çalınan Reno, durumu hemen polislere bildirdi.
Polise yaptığı ihbarla yetinmeyen Reno, otomobilinin ve cüzdanının peşine düştü. Hırsızların, çalıntı kredi kartından yaptığı harcamaları takip ederek 48 saat sonunda izlerine ulaştı. Bir akaryakıt istasyonundan çalıntı otomobile yakıt alan hırsızların peşinden istasyona giden Reno, hırsızların, akaryakıt istasyonuna yakın bir restoranda olduğunu öğrendi. Hırsızların bulunduğu restorana giderken otomobilini park halinde görünce yedek anahtarla kapıyı açarak otomobiline bindi.
'HIRSIZLARI 48 SAAT BOYUNCA TAKİP ETTİM'
Otomobiline biner binmez sosyal medya hesabından canlı yayın yapmaya başlayan Reno, "Polislere durumu bildirdim. Otomobilimi 48 saat boyunca hırsızları takip ederek kendim buldum. Arabam çalındıktan sonra kredi kartımı iptal ettirmiştim, dün tekrar açtırdım. Hırsızlar kredi kartımı kullandı, böylece onları bulabildim. Şimdi polisler geliyor, onları gözaltına alacaklar" dedi.

- Gözen
Kaynak: DHA
Amerika Birleşik Devletleri, Renault, Dünya

Son Dakika Haberleri
20:09   Gezi Davası: Osman Kavala'nın tutukluğuna devam kararı verildi
19:52   Gezi Davası: Mahkeme Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verdi
19:52   Fas'ta Avrupalı kadın turistleri öldüren 3 kişi idam cezasına mahkum edildi
19:52   Afrika Uluslar Kupası'nda final heyecanı: Senegal - Cezayir maçı hakkında bilmeniz gereken her şey
18:56   Kahramanlar 45 yıl sonra Kıbrıs'a yeniden çıkarma yapıyor(2)
18:52   "Son derece rahatsız edici" davranışlar sergileyen yolcuya 95 bin euro fatura
18:52   ABD, Suudi Arabistan'a 500 asker daha gönderiyor