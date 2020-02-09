Haberler » Güncel » Çalınan parası bulunan kadından polise teşekkür - Haber

Çalınan parası bulunan kadından polise teşekkür

Nallıhan ilçesinde bir kadın, çantasından çalınan paraları bulan ve zanlıları yakalayan polise teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.

09.02.2020 15:28 | Son Güncelleme: 09.02.2020 16:24Çalınan parası bulunan kadından polise teşekkür
ilçesinde bir kadın, çantasından çalınan paraları bulan ve zanlıları yakalayan polise teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.
Alınan bilgiye göre, Nallıhan ilçesinde evinden çarşıya çıkan Gülten Ergin, çarşıda alışveriş yapmak isterken çantasından 2 bin lirası çalındı.
Kadının polise başvurması üzerine harekete geçen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek 5 zanlıyı gözaltına aldı.
Mahkemeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, 2'si ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Zanlıların üzerinde ele geçirilen para, polis ekiplerince mağdura teslim edildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğüne evinde yaptığı böreklerle gelen Ergin, İlçe Emniyet Müdürü Erol Ünlü ve bir grup polis memuruyla bir araya geldi.
Engin, polis ekiplerine teşekkür etti.

Nallıhan, Polis, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:00  9 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 9 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
12:32  Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
12:14  Meryem Kasap kimdir? Survivor'a katılan Meryem Kasap kaç yaşında, nereli?
12:07  Survivor 2020'de kimler var? Survivor 2020 kadrosu ünlüler - gönüllüler
9.02.2020 17:28:45