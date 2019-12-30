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Çalınan su tankerini bulan jandarmaya sarıldılar

KARS'ın Subatan köyünde 6 gün önce çalınan su tankeri jandarma tarafından bulunan aile, büyük mutluluk yaşadı.

30.12.2019 12:31 | Son Güncelleme: 30.12.2019 12:31 Çalınan su tankerini bulan jandarmaya sarıldılar

KARS'ın Subatan köyünde 6 gün önce çalınan su tankeri jandarma tarafından bulunan aile, büyük mutluluk yaşadı. Aile üyeleri jandarma ekibine sarılarak teşekkür etti.

Merkeze bağlı Subatan köyünde geçen 21 'ta bir aileye ait, 3 tonluk su tankeri çalındı. Ailenin ihbarı üzerine köye gelen jandarma ekipleri çalışma başlattı. Oluşturulan özel ekip tarafından yapılan titiz çalışma ve takip sonucunda 27 Aralık günü su tankerinin Akyaka ilçesine bağlı İncidere köyünde bir kişide olduğu tespit edildi. Olayla ilgisi olan 2 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, su tankeri sahibine teslim edildi. Tankerlerine kavuşan aile, jandarma ekibine teşekkür edip, sarılarak mutluluklarını paylaştı. 

 



Jandarma, Aralık, Güncel

Kaynak: DHA

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