Çalınan Telefonuna Değil İçindeki Sınav Notlarına Üzülüyor

İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum 'da internet kafede içinde sınav notlarının bulunduğu telefonu çalınan ve kafenin güvenlik kamerasından tespit ettiği hırsızı bulmaya çalışan üniversite öğrencisi Ömer Faruk Katık, yaklaşan sınavlar nedeniyle çalınan telefonuna kavuşmayı bekliyor. Yakutiye ilçesi Cumhuriyet Caddesindeki bir internet kafeye 3 gün önce giden Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencisi Ömer Faruk Katık, kafede yemek yedikten sonra telefonunu masada unuttu. Daha sonra telefonunun yanında olmadığını anlayınca yemek yediği masayı ve çevreyi kontrol eden Katık, telefonunu bulamadı.Kafenin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Katık, tespit ettiği hırsızı 155 polis ekiplerine bildirdi.Katık, yaklaşan ara sınavları nedeniyle telefonuna kaydettiği hem sesli hem de yazılı notlarına ulaşıp sınavlara hazırlanmak için her yerde telefonunu çalan kişiyi arıyor.Kentteki telefoncuları ve internet kafeleri de gezen Katık, telefonunu çalan kişinin telefondaki sınav notlarını silmemek kaydıyla kendisine getirmesi durumunda şikayetinden vazgeçeceğini sosyal medya hesabından da duyurdu.Katık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 gün önce internet kafede oyun oynarken yemek molası verdiğini ve telefonunu da masanın üstünde bıraktığını söyledi.Daha sonra bilgisayar masasına geçtiğinde telefonunun üzerinde olmadığını fark eden Katık, "Arkadaşlarla oyun oynarken yemek molası verdik. Yemekte telefonumu masanın üzerine bırakmıştım, daha sonra bilgisayarın başına geçtiğimde telefonun olmadığını anladım. Sonra çevreye ve masalara baktım ancak telefonumu bulamadım." dedi.Katık, bir süre sonra söz konusu kafenin güvenlik kamera kayıtlarını incelediğini anlatarak, hırsızın telefonu masadan alma anını gördüklerini kaydetti."Telefondaki kayıtlı sınav notları her şeyden önemli"Kamera kayıtlarında kafedeki birinin telefonu tereddüt etmeden masadan aldığını bildiren Katık, "Kayıtlarda telefonumu masadan alan hırsızın kafeden koşarak ayrıldığı görünüyor. Karakola gittik, ancak halen hırsız bulunamadı. Yaklaşık 8 hafta boyunca ders esnasında hızlı şekilde not alamadığım için sınav notlarını ses kaydı olarak telefona kaydetmiştim. Gelecek hafta vizelerim var, sınavlar başlıyor. Ayrıca telefonun içinde bütün derslerin ses kayıtları da vardı, onlar benim için her şeyden önemli." diye konuştu.Katık, sınavlara çalışacak hiçbir materyalinin olmadığını ve tek isteğinin sınav notlarına sınav gününden önce ulaşmak olduğunu dile getirdi.Hırsızın telefonu kendisine getirmesi durumunda şikayetini geri alacağını vurgulayan Katık, şöyle konuştu:"Kardeşim, telefonumu getir şikayetimi geri çekeceğim. Telefona reset atmadan ve içindekileri silmeden getirirsen sen sağ, ben selamet. Haftaya vizeler başlıyor, tek isteğim ses kayıtlı sınav notlarımın içindeki telefonuma ulaşmak. Kafenin kamera kayıtlarını aileme de izlettim. Babam 2 gün önce hırsızı Taşmağazalar semtinde görüyor ama telefonu çalan kişinin gördüğü kişi olduğuna tam emin olamadığı için bir şey yapamıyor. Sadece bir süre orada hırsızla sohbet edip durumu anlatıyor hırsız da inkar ediyor, hatta babam fotoğrafını çekmek istediğini söyleyince sırıta sırıta babama poz vermiş." ifadesini kullandı.