Çalınan Traktör Demirci'de Bulundu

Balıkesir
'in Sındırgı
ilçesinden çalınan traktör, Manisa
'nın Demirci
ilçesinde bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Sındırgı ilçesinde Adem Göncüye ait 43 ZD 574 plakalı traktör 45 gün önce çalındı. Güvenlik güçlerinin çalışması sonrası traktörün Demirci ilçesinde olduğu belirlendi.
Yapılan operasyonda traktör çalıların arasına gizlenmiş şekilde bulundu.
Olayla ilgili V.G, A.O, B.E, F.O, M.O, K.K. ve V.D. gözaltına alınarak Sındırgı İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi.
Traktörü bulunan Adem Göncü, aracının bulunmasından dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek, güvenlik güçlerine çalışmalarından dolayı teşekkür etti.
Balıkesir,Sındırgı,Demirci