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Çalıntı araç şarampole yuvarlandı

Gaziantep'ten çalınan hafif ticari araç, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde şarampole yuvarlandı.

24.11.2019 12:57 | Son Güncelleme: 24.11.2019 13:02Çalıntı araç şarampole yuvarlandı
'ten çalınan hafif ticari araç, 'ın Gölbaşı ilçesinde şarampole yuvarlandı.

Edinilen bilgiye göre Gaziantep'te U.Ö., adına kayıtlı olan 41 PE 961 plakalı hafif ticari araç 4 gün önce kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındı. Aracının çalındığını fark eden U.Ö., Gziantep'te bulunan bir polis merkezine giderek hırsızlık ihbarında bulundu. Her yerde aranan çalıntı hafif ticari araç, gece saatlerinde Gölbaşı ilçesi Organize Sanayi Bölgesi civarında şarampole yuvarlanmış bir vaziyette bulundu. polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından bulunduğu yerden kaldırılarak otoparka götürüldü. ekipleri aracı çalan ve daha sonra kaza yapan şahıs yada şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Gaziantep, Adıyaman, Polis, Araç, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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