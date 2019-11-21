Haberler » 3. Sayfa » Çalıntı araç süphelisi serbest bırakıldı - Haber

Çalıntı araç süphelisi serbest bırakıldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir iş yerinin önünde bulunan aracın çalıntı olduğunun tespit edilmesi üzerine gözaltına alınan iş yeri sahibi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

21.11.2019 19:57 | Son Güncelleme: 21.11.2019 20:02Çalıntı araç süphelisi serbest bırakıldı
'nin ilçesinde bir iş yerinin önünde bulunan aracın çalıntı olduğunun tespit edilmesi üzerine gözaltına alınan iş yeri sahibi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çalıntı araçların bulunmasına yönelik yapılan çalışmalarda Kocaeli'nin Gebze ilçesi Tatlıkuyu Mahallesi'nde ki bir iş yerinin önünde üzeri brandayla kapatılmış araç bulundu. Yapılan araştırmalarda aracın İstanbul'dan çalıntı olduğu tespit edildi. Çevrede yapılan araştırmada iş yeri sahibi M.Ö. aracın ismini bilmediği bir şahıs tarafından tamir amaçlı bırakıldığını fakat kim olduğunu bilmediğini söyledi. Çalıntı araç ruhsat sahibine teslim edilirken, şüpheli M.Ö. emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edilen şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KOCAELİ

Tatlıkuyu Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli, Gebze, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
01:14 Arı kovanı yüklü kamyonet kaza yaptı, tüm arıcılar yardım için seferber oldu
00:22 Arı kovanı yüklü kamyonet kaza yaptı, arıcılar yardım için seferber oldu
00:18 Sakarya'daki kazada 7 ve 11 yaşındaki kız kardeşler hayatını kaybetti
00:12 Didim'de 34 düzensiz göçmen yakalandı
00:09 Asker konvoyunda dehşete düşüren görüntülerle ilgili 3 kişi gözaltına alındı
23:33 Çaldığı araçların sayısını hatırlamayan çete lideri yakalandı
22:48 Meclis'ten geçti! Futbolculardan alınan vergi yüzde 20'ye yükseltildi
20:04 Eczanede şaşkınlık veren olay! Eline aldığı uyuşturucu etkili ilacı aniden yuttu
16:51 Camide önce dua edip, ardından yardım kutusundaki paraları çalan hırsızlar tutuklandı
15:31 Çağla Şıkel "Göğüslerini göstermemeyi öğret" diyen Arto için uzaklaştırma kararı çıkarttı
14:23 Ahmet Bulut'tan Falcao ve para açıklaması
13:40 Talihsiz adam, eşinin cansız bedeniyle 2 gün yaşadı
13:00 Bayburt'ta bir evde çıkan yangında 3 kişi yanarak can verdi
11:58 121 yıllık fotoğraftaki kız çocuğu, tartışma yarattı
11:56 Galatasaray'da son dakika! Babel ve Muslera...
22.11.2019 03:45:53