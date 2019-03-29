Çalıntı Aracın Alkollü Sürücüsü Yakıt İşlemleri Yapan Pompacıyı Düşünerek Parayı Yere Bıraktı.

Kaynak: İHA

Çalıntı aracın alkollü sürücüsü yakıt işlemleri yapan pompacıyı düşünerek parayı yere bıraktı...O anlar kameradaGece yakıt alınan çalıntı araç, sabah saatlerinde kaza yapmış vaziyette bulunduANTALYA - Antalya'da çalındığı iddia edilen bir otomobil, yakıt alırken bir akaryakıt istasyonun güvenlik kameralarına yansıdı. Sarhoş olduğu gözlenen şahsın, o anda işlem yapan pompacıyı düşünerek parayı yere bırakması dikkat çekti. Gece çalınan araç ise, sabah saatlerinde kaza yapılmış halde bulundu. Antalya'nın Manavgat ilçesinde kaza yapmış halde bulunan otomobilin, Salkımevler Mahallesinden çalındığı iddia edildi. Kaza yapan otomobil, gece 03.40 sıralarında Sarılar Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonundan yakıt alırken kameralara yakalandı. Yayla Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi üzerinde istinat duvarına çarpıp kaza yapmış ve terk edilmiş halde bulunan 07 ABR 025 plakalı otomobilin sahibi, otomobilinin çalındığını, kazayı da çalan kişilerin yaptığını iddia etti. İhbarı üzerine olay yerine giden trafik ekipleri, kapılarını açık buldukları aracı yediemin otoparkına kaldırttı. Bu sırada olay yerine gelen bir kişi, aracın kardeşine ait olduğunu ve gece evinin önünden çalındığını iddia etti. Yapılan araştırmalarda aracın çalındığına dair bir müracaata rastlanmazken, jandarma eşliğinde aracın sahibi olduğu belirlenen Rıza Kulaç olay yerine geldi. Kulaç gece 24.00 sıralarında aracı park ettiğini, sabah kalktığında ise bulamadığını söyledi. Kulaç, ilk olarak Cumhuriyet Polis Karakoluna gittiğini, karakolda aracın çalındığı yerin Jandarma bölgesi olduğu belirtilerek jandarmaya yönlendirildiğini söyledi.Polis, aracı çalan kişi ya da kişileri arıyor.Diğer taraftan kaza yapan araç gece 03.40 sıralarında Sarılar Mahallesinde bulunan bir akaryakıt istasyonundan yakıt alırken güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, aracın içerisinde 3-4 gencin bulunduğu ve sürücü gencin sarhoş olduğu gözleniyor. Yakıt almak için önce ceplerinde para arayan gencin, ardından bulduğu parayı eli dolu olan pompacıya vermek yerine yere bıraktığı gözleniyor.