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Çalıntı çip ve kopyalanmış plakayla akaryakıt hırsızlığı kamerada

PENDİK'te servis minibüsünün yakıt çipini çalan hırsızlar, ikiz plaka taktıkları 5 farklı araca bir hafta içinde 9 bin liralık yakıt aldı.

03.01.2020 14:37 | Son Güncelleme: 03.01.2020 14:42
PENDİK'te servis minibüsünün yakıt çipini çalan hırsızlar, ikiz plaka taktıkları 5 farklı araca bir hafta içinde 9 bin liralık yakıt aldı. Akaryakıt istasyonundaki güvenlik kameralarını inceleyen Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, olayla ilgili 2 şüpheliyi yakaladı.
Hırsızlık 12 gün önce Pendik'te yaşandı. Osman Arslan, sahibi olduğu 34 LUL 078 plakalı servis minibüsünün gece saatlerinde yakıt çipinin çalındığını fark etti. Arslan'ın ihbarı üzerine harekete geçen Pendik Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı polis ekipleri, aynı yakıt çipiyle değişik marka ve model araçlara Pendik ve 'daki akaryakıt istasyonlarından yakıt alındığı bilgisine ulaştı. Güvenlik kameralarını tek tek inceleyen ekipler, yakıt alan araçların hepsinde 34 LS 2922 sayılı plaka olduğunu belirledi. Yapılan araştırmada araçların üzerindeki plakanın başka bir ilçede yaşayan ve olayla ilgisi bir kişiye ait olduğu ve plakanın kopyalanarak araçlara takıldığı ortaya çıktı. , çalıntı yakıt çipiyle istasyona gelen araçlardan birinin sağ ön çamurluk kısmının boyalarının kazınmış olduğunu fark ederek, çalışmalarını bu araç üzerinde yoğunlaştırdı. Böyle bir aracın Pendik'te olduğu bilgisini alan polis, ikiz plakayla yakıt alan bu aracı buldu, gerçek plakasını tespit etti ve olayla ilgili 2 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. İkiz plaka kullanarak yakıt alan diğer araçlar da polis ekipleri tarafından tespit edildi. 5 farklı araca 1 hafta içinde 9 bin liralık yakıt alan iki şüpheli, çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.
ÇALINTI ÇİPLE YAKIT ALMA ANLARI KAMERADA
Görüntülerde birbirinden farklı marka ve model ikiz plakalı araçların çalıntı yakıt çipiyle Kartal ve Pendik'te bulunan akaryakıt istasyonlarından yakıt aldığı görülüyor.
Çalıntı çip ve kopyalanmış plakayla akaryakıt hırsızlığı kamerada

Pendik, Kartal, Polis, Güncel

Kaynak: DHA


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