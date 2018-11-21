21 Kasım 2018, 10:08
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Çalıntı Elektrikli Bisikleti Mezarlıkta Yaktılar

Çalıntı Elektrikli Bisikleti Mezarlıkta Yaktılar

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, çalıntı elektrikli bisikleti mezarlıkta yakan kişi ya da kişiler, kayıplara karıştı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, çalıntı elektrikli bisikleti mezarlıkta yakan kişi ya da kişiler, kayıplara karıştı.

Olay, gece saatlerinde  Kemalpaşa Mahallesi'ndeki Hastane Mezarlığı'nda meydana geldi. Mezarlık yanından geçenler, mezarlık içinde birilerinin ateş yaktığını görüp durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri mezarlıkta yanan elektrikli bisikleti kısa sürede söndürdü. İtfaiye ekiplerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ise elektrikli bisikletin çalıntı olduğunu belirledi. Ekipler, elektrikli bisikleti çalarak yakan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Soruşturma sürüyor. - Bursa Kemalpaşa Mahallesi,İtfaiye,İnegöl,Bursa
21 Kasım 2018 Çarşamba 10:08