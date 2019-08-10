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Çalıntı, hacizli ve yakalamalı araçları parçalayan hurdacılara operasyon

KONYA'da çalıntı, yakalamalı ve hacizli araçları parçalayıp, piyasaya sürdükleri belirtilen hurdacılara yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

10.08.2019 09:38 Çalıntı, hacizli ve yakalamalı araçları parçalayan hurdacılara operasyon
KONYA'da çalıntı, yakalamalı ve hacizli araçları parçalayıp, piyasaya sürdükleri belirtilen hurdacılara yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. İş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda TIR kupası ve parçalanmış motor ele geçirildi.
Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Karatay ilçesindeki Yeni Hurdacılar Sanayi Sitesi içerisinde çalıntı, hacizli ve yakalamalı araçların parçalanıp piyasaya sürülmeye çalışıldığı yönünde bilgi aldı. Bunun üzerine harekete geçen polis, sanayi sitesindeki 7 iş yerine eş zamanlı baskın düzenledi. Yapılan baskında piyasa değeri 1 milyon lirayı bulan 21 tane TIR kupası, 11 motor, 1 parçalanmamış çekici ile kamyonet ele geçirildi. Olayla ilgili M.A., H.Y. ve İ.O. gözaltına alındı. Ele geçirilen malzemelere el konulup, emniyet otoparkına çekilirken, polisin bu konudaki çalışmalarının sürdüğü belirtildi.



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Kaynak: DHA

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