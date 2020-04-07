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Çalıntı kimlikle trafiğe çıkan Ayşegül Melisa Doğan hakkında hırsızlık suçuyla dava açıldı

İşte Benim Stilim yarışmasıyla adını duyuran Ayşegül Melisa Doğan, arkadaşının ehliyetini alarak trafiğe çıkınca ceza kestirdi. Çalıntı kimlikle araç kullanan Doğan hakkında hırsızlık suçuyla dava açıldı.

07.04.2020 11:23 | Son Güncelleme: 07.04.2020 11:39

Bir döneme damga vuran İşte Benim Stilim yarışmasıyla adını duyuran ve sonrasında geçirdiği estetik operasyonlarla adından söz ettiren Ayşegül Melisa Doğan, arkadaşının ehliyetiyle trafiğe çıktı. Çalıntı kimlik ve alkollü araç kullanan Doğan hakkında yasal işlem başlatıldı.

BAŞKASINA AİT EHLİYETLE ALKOLLÜ YAKALANDI

Takvim'de yer alan habere göre: Ayşegül Melisa Doğan, 22 Aralık günü güzellik koçu olan arkadaşı Özge Özel ile bir araya geldi. Beşiktaş'ta buluşan ikiliden Doğan, iddiaya göre Özel'in ehliyetini çantasından alarak eline geçirdi. Bir müddet sonra Doğan, Beşiktaş'ta aracı ile birlikte trafik polisleri tarafından durduruldu. 1.81 promil alkollü çıkan ünlü fenomen; ehliyet ve ruhsatını polis memurlarına ibraz ederken, daha önceden temin etiği Özel'in ehliyetini polislere verdi.

Çalıntı kimlikle trafiğe çıkan Ayşegül Melisa Doğan hakkında hırsızlık suçuyla dava açıldı

"EHLİYETİ ÇALMADIM, YANLIŞLA RUHSATIN ARASINA GİRDİ"

Söz konusu olay sonrası kendisine para cezası gelen Özel, ehliyetinin çalındığını fark edip suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Özel'e ait olduğu belirlenen ehliyeti Doğan'ın kullandığı ortaya çıktı. Doğan, aracın şirket aracı olduğunu, ehliyeti çalmadığını, yanlışlıkla ruhsatın arasına girdiğini söyledi.

7 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Savcılık yürütülen soruşturma tarafından Ayşegül Melisa Doğan hakkında 'Elde veya üstte taşınan eşyayı özel beceri ile almak suretiyle hırsızlık' suçu kapsamında 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Hazırlanan iddianamede Doğan'ın polislerin kendisine hitap etmesine itiraz etmeyerek suçu işlediği belirtildi. Dava ilerleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Çalıntı kimlikle trafiğe çıkan Ayşegül Melisa Doğan hakkında hırsızlık suçuyla dava açıldı

Kaynak: Diğer

Etiketler: Aralık, Magazin

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Ayşegül Melisa Doğan hakkında hırsızlık suçuyla dava açıldı
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