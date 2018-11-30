Çalıntı Koyunu Otomobille Götürürken Yakalandılar

İzmir
'in Kınık
ilçesinde otomobille koyun hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.
Kınık İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine, plakası belirtilmeyen bir otomobili Arpadere Mahallesi Yuvalıtaş mevkisinde durdurdu.
Aracın bagajında ayakları bağlı bir koyun ile hayvanı bayıltmak için kullandıkları değerlendirilen 3 enjektör bulundu.
Küpe numarası sorgulanan hayvanın, aynı mahallede yaşayan A.E'ye ait olduğu belirlendi.
Gözaltına alınan Y.T, H.H.A. ve F.Ö, ifade işlemleri için jandarmaya götürüldü.
Jandarma,İzmir,Kınık