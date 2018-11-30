30 Kasım 2018, 10:43
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Çalıntı Koyunu Otomobille Götürürken Yakalandılar

Çalıntı Koyunu Otomobille Götürürken Yakalandılar

İzmir'in Kınık ilçesinde otomobille koyun hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

İzmir'in Kınık ilçesinde otomobille koyun hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

Kınık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine, plakası belirtilmeyen bir otomobili Arpadere Mahallesi Yuvalıtaş mevkisinde durdurdu.

Aracın bagajında ayakları bağlı bir koyun ile hayvanı bayıltmak için kullandıkları değerlendirilen 3 enjektör bulundu.

Küpe numarası sorgulanan hayvanın, aynı mahallede yaşayan A.E'ye ait olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan Y.T, H.H.A. ve F.Ö, ifade işlemleri için jandarmaya götürüldü. Jandarma,İzmir,Kınık
30 Kasım 2018 Cuma 10:43