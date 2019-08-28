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Çalıntı motosikletle uyuşturucu taşıyan 2 kadın yakalandı

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, polis ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde çalıntı motosikletle yakalanan ve üzerlerinde uyuşturucu madde ele geçirilen iki kadın gözaltına alındı.

28.08.2019 15:20 Çalıntı motosikletle uyuşturucu taşıyan 2 kadın yakalandı
AYDIN (İHA) – Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, polis ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde çalıntı motosikletle yakalanan ve üzerlerinde uyuşturucu madde ele geçirilen iki kadın gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre; Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği görevlileri tarafından gerçekleştirilen çalışmada, Değirmendere Mahallesi Yavansu Sokak üzerinde şüpheli iki kadının bulunduğu motosiklet durduruldu. Motosikletten indirilerek üst araması yapılan N.S'nin üzerinden 18.20 gram kristal olarak tabir edilen metamfetamin uyuşturucu madde ve G.K.Ö'nün üzerinden de bir miktar kristal olarak tabir edilen metafetamin uyuşturucu madde ele geçirildi. Yapılan kontrollerde, iki şüpheli kadının kullandığı motosikletin de çalıntı olduğu tespit edildi.

Ele geçirilen çalıntı motosiklet muhafaza altına alınırken; gözaltına alan şüpheli kadınlar ifade işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - AYDIN

Kuşadası, Aydın, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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