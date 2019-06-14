14.06.2019 16:04
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Çalıntı otolara sahte plaka basan iş yerine operasyon

Çalıntı otolara sahte plaka basan iş yerine operasyon

Denizli'de çalıntı otolara sahte plaka basıp boya yapan bir iş yerine polis tarafından yapılan baskında 1 kişi gözaltına alındı.

Denizli'de çalıntı otolara sahte plaka basıp boya yapan bir iş yerine polis tarafından yapılan baskında 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, çalıntı olduğu tespit edilen araçların üzerinde sahte plakalar olduğunun belirlenmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yapılan detaylı çalışmalar neticesinde plakaların Sümer Mahallesi'nde bir iş yerinde basıldığı tespit edildi. İş yerine yapılan baskında baskı ve boya makinesi, plaka basımında kullanılan numaratörler, basımı tamamlanmış çok sayıda plaka ve basıma hazır boş plaka levhaları ele geçirildi. Operasyonda iş yeri sahibi H.Ş. gözaltına alındı. - DENİZLİ
Kaynak: İHA
Polis, Denizli, 3. Sayfa

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