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Çalıntı otomobil ile mazot çalan 2 şüpheli yakalandı

Elazığ'da çaldıkları otomobille, baz istasyonundan mazot çalan 2 şüpheli polis ve jandarma ekiplerinin ortak çalışması sonucu yakalandı.

18.12.2019 13:29 | Son Güncelleme: 18.12.2019 13:34Çalıntı otomobil ile mazot çalan 2 şüpheli yakalandı
'da çaldıkları otomobille, baz istasyonundan mazot çalan 2 şüpheli polis ve jandarma ekiplerinin ortak çalışması sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 2 şüpheli kent merkezinde önce bir otomobil, ardından başka bir aracın plakasını çalıp değiştirdi. Güvenlik güçleri şahısların eşkal bilgisini belirleyip çalışma yaptığı sırada Hankendi Beldesinde bulunan bir baz istasyonunda güvenlik sistemi ikaz verdi.Bölgeye giden ekipleri, baz istasyonundan mazot çalan ve otomobil hırsızlığına karışan şüphelileri durdurmak istedi. Bu sırada 2 şüpheli çalıntı otomobil ile jandarmanın aracına çarparak olay yerinden kaçtı. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şüphelilerin yakalanması için ortak çalışma yaptı.Ekiplerin ortak çalışmasında kimlikleri belirlenen şüpheliler G.O. ve B.A'nın adresleri tespit edildi. Yapılan operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri tamamlanan 2 şüpheli otomobil hırsızlığı, açıktan hırsızlık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından bugün adliyeye sevk edildi. - ELAZIĞ

Jandarma, Elazığ, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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