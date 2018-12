Çalıntı plakalı araçla fıstık ve et çalan hırsızlar kamerada

13 Aralık 2018 Perşembe 13:57



Çalıntı plakalı araçla fıstık ve et çalan hırsızlar kameradaŞahsın hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdıGAZİANTEP - Gaziantep 'te çalıntı plakalı araçla fıstık ve et hırsızlığı yaptığı belirlenen şahıs, polis operasyonu ile yakalandı. Önce güvenlik kameralarına ardından ise polise yakalanan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'te 3 iş yerinden fıstık, sanayi tipi cihazlar ve et ürünlerinin çalınmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık olaylarını inceleyen ekipler, olayda kullanılan aracın plakasının da çalıntı olduğunu belirledi. Aracın sahibini ve şahsın kimliğini belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla N.Ö. isimli şahsı gözaltına aldı. Şüpheli şahıs hakkında yapılan yasal işlem sonrası çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.