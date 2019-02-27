Çalıntı Sorularla TSK'ye Giren Astsubaya Ceza

Kaynak: AA

Gümüşhanede, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında mesleğinden ihraç edilen ve hakkında dava açılalan eski astsubaya 8 yıl 4 ay hapis cezası cezası verildi.Gümüşhane Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, çalıntı sorularla astsubaylık sınavını kazandığı iddiasıyla meslekten ihraç edilen ve silahlı terör örgütüne üye olmak, kamu kurumları aleyhine dolandırıcılık suçlarından etkin pişmanlık hükümlerince adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanan R.K. katıldı.Duruşmada savunma yapan sanık, önceki beyanlarını tekrar ederek, "Sınava hazırlanırken "Böyle bir şey yapıyorsunuz ama kul hakkıdır" diye sordum. Onlar da öyle bir şey yoktur, sizin yerinize kumar oynayan içki içen birisi gireceğine sizin gibi namaz kılanlar girsin dediler, bu şeklide kandırıldım. Suçsuzum." dedi.Mahkeme heyeti kısa aranın ardından sanığı, kamu kurumu aleyhine zincirleme dolandırıcılık suçunu silahlı terör örgütünün faaliyeti içerisinde işlemiş olması gerekçesiyle 8 yıl 4 ay hapis ile 980 bin 500 lira adli para cezasına çarptırdı.Mahkeme ayrıca sanığın yurtdışı yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirinin de devamına hükmetti.Aynı suçlardan görülen bir başka duruşmada ise mahkeme heyeti, meslekten ihraç edilen ve etki pişmanlık hükümlerince tutuksuz yargılanan sanık İ. U.' yu da 8 yıl 4 ay hapis ve 861 bin 520 lira adli para cezasına çarptırdı.