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Çalışamayanlara bir aylık ekmek mahalle fırıncısından

- Çalışamayanlara bir aylık ekmek mahalle fırıncısından Siverekli fırıncıdan örnek davranış Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir fırıncı korona virüs nedeniyle çalışamayan kişilerin bir aylık ekmek ihtiyacını karşılayacak.

30.03.2020 19:05 | Son Güncelleme: 30.03.2020 19:07
- Çalışamayanlara bir aylık ekmek mahalle fırıncısından
Siverekli fırıncıdan örnek davranış
ŞANLIURFA - Şanlıurfa 'nın Siverek ilçesinde bir fırıncı korona virüs nedeniyle çalışamayan kişilerin bir aylık ekmek ihtiyacını karşılayacak.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Ofis Mahallesinde ekmek fırını işletmecisi Mahmut Yağan örnek bir davranışa imza attı. Yağan sosyal medya hesabından ve fırının camına astığı pankartta, "Korona virüs (Kovid-19) sebebiyle işini kaybedenlere 30 gün süreyle fırınımızda ekmek ücretsizdir" yazısını astı.
Uygulamayı ilk etapta bir aylık düşündüklerini belirten Mahmut Yağan, "Korona belası nedeniyle çok zor zamanlar geçiriyoruz, bu virüs nedeniyle bir çok insanımız mağdur duruma düştü, çalışamaz hale geldi, bizde bu insanlara nasıl faydalı olabilir, nasıl destekçi çıkabiliriz diye düşündüğümüzde böyle bir uygulama aklımıza geldi ve hemen bu uygulamayı hayata geçirdik. İlk etapta mahallemizden, komşularımızdan başladık, sonra başka mahallede yaşayanlara ulaştık ve onlara da ekmek fişlerini bedava verdik. Alışveriş yapıyor gibi gelip ekmeklerini alıyorlar" dedi.
65 yaş ve üstlerine ekmeklerini evlerine götürüyor
65 yaş ve üstü vatandaşların ekmeklerini evlerine götürdüklerini aktaran Yağan, "Yaşlılarımız rahatlarını kesinlikle bozmasın, ekmek ihtiyaçlarını biz evlerinin kapılarına kadar götürüyoruz. Onlarda ihtiyaç sahibiyse, onlara da bu süreçte bedava ekmek vereceğiz" ifadelerini kullandı.
"Tüm fırıncılar bu süreçte insanlara katkı sağlasınlar"
Mahmut Yağan, ülke genelinde tüm fırıncılara seslenerek, "Benim buradan tüm ülke genelinde ki fırıncılara çağrımdır, korona virüsü nedeniyle iş yapamayan ihtiyaç sahibi insanlara yardımcı olsunlar, vermekle azalmaz, tam tersine bereketlenir" diye konuştu.
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Çalışamayanlara bir aylık ekmek mahalle fırıncısından

Kaynak: İHA

Etiketler: Şanlıurfa, Siverek, Yağan, Genel

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Çalışamayanlara bir aylık ekmek mahalle fırıncısından
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