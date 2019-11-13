Çalışan annelere aylık 1.300 liralık destek için başvurular bugün başlıyor

Çalışan anne desteği kapsamında ayda 1.300 lira (200 euro), engelli çocuğu olan annelere ise ayda 1.625 lira (250 euro) ödenecek. Destek için ön kayıtlar bugün saat 14.00'te alınmaya başlayacak. Kesin kayıt ise 26 Kasım'da.

BELGELİ BAKICILARA AKTARILACAK

0-24 aylık çocuklarını bakıcıyla büyüten çalışan annelere verilen bu destek, aslında anneler üzerinden belgeli bakıcılara aktarılacak. Proje desteği 3 yıl devam edecek. Bakıcıların 0-36 ay çocuk bakımını kapsayan eğitim aldığını diplomayla veya onaylı sertifika ile ispatlaması gerekiyor.

Destekten yararlanmak için başvurular internet üzerinden e-devlet şifresi kullanılarak yapılacak.

ÇALIŞAN ANNE DESTEĞİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Çalışan Anne Desteği için ön kayıtlar 13 Kasım Çarşamba Günü başlayacak. Ön kayıtlar e-Devlet şifresi ile sgkegitimlibakici.org veya www.sgk.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Ön başvuru kaydını başarıyla yapan ilk 3 bin 700 anneye kesin kaydını yaptırmak üzere randevu verilecek.

ÇALIŞAN ANNE DESTEĞİNDEN KİMLER FAYDALANABİLECEK?

Tam zamanlı olarak ve hizmet akdiyle bir işverenin yanında çalışan (4/a sigortalısı) ve 0-24 ay arası çocuğu olan sigortalı anne, bir eğitimli çocuk bakıcısını sigortalı olarak çalıştırıp bu bakıcıya çocuğunu baktırmaya başladığında mali destekten yararlanabilecek.

ÇALIŞAN ANNE DESTEĞİNDEN YARARLANMAK İÇİN ŞARTLAR NELERDİR?

- Başvuru tarihi itibarıyla (ön kayıt anında) 0-24 ay aralığında (24. ay dahil) çocuğunuzun olması,

- Ankara, İstanbul ve İzmir illerinden birinde ikamet etmeniz,

- Çocuğunuzla aynı evde ikamet etmeniz (Çocukla annenin ikametgahı aynı olmalıdır),

- Bekar anneyseniz çocuğunuzun velayetine sahip olmanız ve çocuk ile aynı adreste yaşamanız.

- En geç kesin kayıt tarihi itibariyle bir işverenin yanında hizmet akdiyle ve sigortalı olarak (SGK'ya devri yapılmayan banka sandıklarına tabi olanlar hariç tüm 5510 sayılı Kanun kapsamındaki 4/a sigortalılar) tam zamanlı çalışıyor olmanız (SGK'ya her ay 30 gün prim bildirimi yapılması gerekmektedir.)