Haberler » Güncel » Çalışan Gazeteciler Günü - Haber

Çalışan Gazeteciler Günü

Sanko Park Alışveriş Merkezi, her yıl olduğu gibi bu yılda 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne özel ödüllü tavla turnuvası düzenliyor.

07.01.2020 09:13 | Son Güncelleme: 07.01.2020 09:17 Çalışan Gazeteciler Günü
Park Alışveriş Merkezi, her yıl olduğu gibi bu yılda 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne özel ödüllü tavla turnuvası düzenliyor.

Çalışan Gazeteciler Günü'ne özel olarak düzenlenen turnuva 11 Ocak Cumartesi günü 13.00-15.00 saatleri arasında Sanko Park 3. kat eğitim ve konferans salonunda gerçekleşecek. Turnuvaya katılacak basın mensuplarına birer adet tavla hediye edilecek.

Turnuvada birinci 2.000 TL, ikinci 1.500 TL, üçüncü 1.000 TL değerinde Sanko Park Kart kazanacak. Bir kişiye ise mansiyon olarak 500 TL tutarında Sanko Park Kart verilecek. Takdim edilecek kartlar ile Sanko Park'ta bulunan her mağazadan alışveriş yapılabilecek.

Turnuvaya katılmak isteyen basın mensupları 0342 336 60 66 numaralı telefon numarasından veya Sanko Park zemin kat danışma bankosundan başvuru yapabilecekler.

SANKO Park

2009 yılında faaliyete başlayan Sanko Park, toplam 127 bin 489 metrekare inşaat alanı ve 56 bin 144 metrekare kiralanabilir alanı ile bünyesinde her ihtiyaca yanıt veren 180 mağaza bulundurmaktadır.

Sanko Park'ın marka karmasında H&M, Mars Athletic Club (MAC), OXXO, Boyner, Network, Kahve Dünyası, Tekzen, Paşabahçe, Mudo, Beymen, Beymen Club, W Collection, Marks&Spencer, Swarovski, LCW, Media Markt, D&R, Twist, Toyzz Shop, Migros, İpekyol, Kitikate, Kiğılı, Mango, Koton, Flo, B&G Store, Alaçatı Muhallebicisi, L'occitane, GSSTORE, Fenerium gibi markaların yanı sıra Sanat Galerisi yer almaktadır.

Sanko Park'ta, 3 bin 389 metrekare alanı ve 10 adet sinema salonu ile hizmet veren Avşar Sinemaları'nda vizyondaki filmleri takip ederken, Play Park tarafından işletilen 4 bin 271 metrekare alana sahip bowling ve eğlence merkezi ile gençlere eğlenceli vakit geçirme imkanı sunuluyor. Bin 600 metrekare alanda hizmet veren Mars Athletic Club ile spordan vazgeçemeyenler için donanımlı bir spor salonuna sahip olan Sanko Park, sağlıklı yaşamdan vazgeçmeyenler için hizmet veriyor.

Sanko Park Alışveriş Merkezi'nde yer alan Sanko Sanat Galerisi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ilk özel sanat galerisi olma özelliği taşıyor. 2019 yılına kadar toplamda 450'den fazla sanatçı tarafından hazırlanan 260 sergiye ev sahipliği yapan Sanko Sanat Galerisi, iki kez de uluslararası sanat çalıştayı düzenlenmesine öncülük etmiştir.

Bin 200 araç kapasiteli kapalı otoparkının yanında 50 araç kapasiteli Vale Park ile ziyaretçilerini ağırlayan Sanko Park, ziyaretçilerine ayrıcalıklı hizmet sağlıyor. - GAZİANTEP

Gazeteciler Günü, Sanko, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:50   Fenikelilerin 2800 yıllık tekniğiyle yapılan tekne baharda yola çıkacak - Haber
10:50   Murat Cemcir ile Ahmet Kural'ın büyük kar savaşı - Haber
10:50   Ağırlığına teraziler dayanamıyordu: 116 kilo verdi - Haber
10:50   Vatandaşlar fırtına nedeniyle zor anlar yaşadı - Haber
10:45   TİKA'dan Somaliland'de çiftçilere destek - Haber
10:23   İstanbul Valiliği: Pistten çıkan uçakta can kaybı ve yaralanma söz konusu değildir - Haber
10:10   Taşkında yolunu şaşıran otobüs şoförü tarlada mahsur kaldı - Haber
10:00   Süleymani'nin ölümünün ardından, Kudüs Gücü Ordusu'nun bütçesi 200 milyon avro artırıldı - Haber
08:26   Marmara ve Ege bölgelerinde şiddetli sağanak ve fırtına etkili olacak - Haber
00:44   İstanbul'da şiddetli fırtına! Fabrika ve evlerin çatısı uçtu - Haber
7.01.2020 10:59:37