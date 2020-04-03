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Çalışan maaşlarından kesinti yapan Galatasaray, geri adım attı ve kalan miktarı hesaplara yatırdı

Tüm dünyayı sarsan yeni tip koronavirüs felaketinde futbolcudan indirim isteyen Galatasaray, işe kulüp personeliyle başladı ve yüzde 30 kesinti yaptı. Tepkiler üzerine geri adım atan sarı-kırmızılı yönetim, kalan miktarı çalışanların hesabına yatırdı.

03.04.2020 12:05 | Son Güncelleme: 03.04.2020 12:13

Vatandaşın sağlıkla değil işleriyle de sınandığı dönemde Galatasaray 'da tepki çeken bir olay yaşandı.

Önceki gün kulüp personeline maaşlar kesintiyle yatırıldı. Çalışanların hak edişlerinden yüzde 30'luk bir indirim yapıldı. Bu durum beklenenden büyük tepki çekti.

KALAN MİKTAR HESAPLARA YATTI

Bunun üzerine yönetim, sorunun sıcak para girişinden kaynaklandığını ifade edip kesilen miktarın ödeneceğini duyurdu. Yaşanılan bu krizin ardından çalışanların maaşlarında yapılan kesinti ertesi gün hesaplarına yatırıldı.

BEŞİKTAŞ PERSONELİ 3 AYDIR MAAŞ ALAMIYOR

Diğer kulüplerde de durum parlak değil. Siyah-beyazlılarda personelin üç aydır maaş almadığı belirtiliyor. Amatör şubelere ise 2020 yılında hiç para yatırılmadı. Fenerbahçe'de futbolcular iki ay içeride. Buna rağmen Başkan Ali Koç, maddi sıkıntının personele hissettirilmeyeceğini açıkladı.

Çalışan maaşlarından kesinti yapan Galatasaray, geri adım attı ve kalan miktarı hesaplara yatırdı

Spor Manşet

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