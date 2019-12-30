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Çalışanı telefonunu çaldı gözyaşlarına boğuldu

Kahramanmaraş'ta iş yerine aldığı dönerci tarafından cep telefonu çalınan kadın, "İnsan yediği kapıya tekme atmaz" diyerek tepki gösterip gözyaşı döktü.

30.12.2019 12:18 | Son Güncelleme: 30.12.2019 12:23 Çalışanı telefonunu çaldı gözyaşlarına boğuldu
'ta iş yerine aldığı dönerci tarafından cep telefonu çalınan kadın, "İnsan yediği kapıya tekme atmaz" diyerek tepki gösterip gözyaşı döktü.

ilçesi Yunus Emre Mahallesindeki lokantanın sahibi Meral Alacacı'nın masasının üzerine bıraktığı cep telefonu çalındı. Alacacı, cep telefonunu iş yeri çalışanlarına sormasına ve aramasına rağmen bulamadı. Telefonunun çalındığını anlayan Alacacı, durumu polise bildirdi. İş yerine gelen ekipler görüntüleri inceledi. Alacacı, olay sonrası işten ayrılan dönerciden şikayetçi oldu.

İş yerinde ev yemekleri ve gözleme yaptığını belirten Alacacı, "Bu yemeklerin yanına farklılık olsun diye döner de eklemek istedik. Kardeşimin aracılığıyla bir dönerciyi işe başlattık. 4 gün çok güzel işçilikleri vardı ve çalışıyorlardı. Dönercinin yanında bir kişi daha vardı ve ben ona ücret veremeyeceğimi söyledim. O da kendisinin yanında gelip gideceğini söyledi. 4'üncü gün de telefonum masanın üzerindeydi ve birkaç saat geçti benim bir yere telefon açmam gerekiyordu. Daha sonra telefonu aradık ama bulamadık. Telefonu çalan döner ustası da bizimle birlikte arıyor. Daha sonra kamera kayıtlarını açmalarını istedim ve A. N. kameranın kayıt yerini sordu. Ben de gittim polisleri çağırdım ve kamera kayıtlarına baktığımızda A. K. masadan telefonu alıp götürüyor, arkadaşı A. N. ise cebine koyup kapıdan çıkıp gidiyor. ve bir saat sonra dükkana geri geliyor" dedi.

A. K.'nin daha sonra gelip, "Abla polise şikayetçi olma, ben bu telefonu ortaya çıkaracağım" dediğini söyleyen Meral Alacacı, "Aslında hırsız kendisiymiş ve güvenlik kamerasında ayna gibi görünüyor. İnsan yediği kapıya tekme atmaz, ayıp 28-30 yaşlarında insanlar" diyerek gözyaşı döktü. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Onikişubat, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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