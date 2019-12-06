Çalışanına ayağa kalkma cezası veren Başkan Yardımcısı Veysel İpekçi kimdir?

Veysel İpekçi, Güngören Belediyesi'nde bir çalışana kendisini gördüğünde ayağa kalkmadığı için ceza verdi. Her gördüğü kişi karşısında yağa kalma cezası verilen çalışanın görüntüleri sosyal medyada yayılınca Veysel İpekçi istifa etti. Veysel İpekçi hayatı, biyografisi…

VEYSEL İPEKÇİ KİMDİR?

Güngören Belediye Başkan Yardımcısı İpekçi, 1982 yılında Trabzon'da dünyaya geldi. Orta ve lise öğrenimini Güngören Anadolu İmam Hatip Lisesinde tamamladı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bölümünü bitirdikten sonra AÜ Kamu Yönetimi Bölümünde lisans, Marmara Üniversitesi İktisat Ana Bilim Dalında yüksek lisans öğrenimini tamamladı.

Güngören Anadolu İmam Hatip Lisesi Mezun Mensup Kültür ve Eğitim Derneği Başkanlığı yapan Veysel İpekçi, sivil toplum kuruluşlarında çeşitli görevlerde bulundu. 2019 yerel seçimleriyle birlikte Güngören Belediyesi'nde ilçe belediye başkan yardımcısı olarak görev yapıyordu. Veysel ipekçi, evli ve iki çocuk babasıdır.