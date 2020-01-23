Karı koca arasına girmesi ona pahalıya patladı

İzmir 'in Karabağlar ilçesinde,çalışanının eski eşiyle kavgasına müdahale eden iş yeri sahibi bıçaklandı.Bir süre önce eşi S.A'danboşanan S.A (41) isimli kadın, eski eşiC.A'nın iş yerine gelmesiyle tartışmaya başladı.Tartışma kavgaya dönüşünce, iş yeri sahibi Halil Onay ikili arasındaki olaya müdahale etmeye çalışınca, kadının eski eşi tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Alınan bilgiye göre, C.A. (41) bir süre önce boşandığı eşi S.A'nın Aydın Mahallesi'ndeki iş yerine gitti. İkili arasında henüz nedeni belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.Olaya müdahale eden iş yeri sahibi Halil Onay (35), ikiliyi ayırmaya çalıştığı sırada C.A. tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.Çalışanları tarafından Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Onay'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. C.A, polis tarafından gözaltına alındı.