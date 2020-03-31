Çalışanlar desteklenmeli tüm vergisel yükümlülüklere ara verilmeli
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Başkanı Emre Kartaloğlu, koronavirüs salgınını etkileri ve sağlanan vergisel destekler konusunda DÜNYA'ya bir yazı kaleme aldı.
31.03.2020 08:57 | Son Güncelleme: 31.03.2020 08:57
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Başkanı Emre Kartaloğlu, koronavirüs salgınını etkileri ve sağlanan vergisel destekler konusunda DÜNYA'ya bir yazı kaleme aldı.
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Kaynak: Dunya.com
Etiketler: Ekonomi