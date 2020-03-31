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Çalışanlar desteklenmeli tüm vergisel yükümlülüklere ara verilmeli

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Başkanı Emre Kartaloğlu, koronavirüs salgınını etkileri ve sağlanan vergisel destekler konusunda DÜNYA'ya bir yazı kaleme aldı.

31.03.2020 08:57 | Son Güncelleme: 31.03.2020 08:57
Çalışanlar desteklenmeli tüm vergisel yükümlülüklere ara verilmeli
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Başkanı Emre Kartaloğlu, koronavirüs salgınını etkileri ve sağlanan vergisel destekler konusunda DÜNYA'ya bir yazı kaleme aldı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: Dunya.com



Etiketler: Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››Çalışanlar desteklenmeli tüm vergisel yükümlülüklere ara verilmeli - Ekonomi

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