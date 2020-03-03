Çalışanlar geri bildirim almayı ve eleştirilmeyi sevmiyor!

Çalışan sayısı 300 ve üzerinde olan şirketlerdeki 1500 beyaz yakalı çalışanla 2017 – 2019 yılları arasında yapılan envanterlerden elde edilen sonuçlar, Türkiye 'deki beyaz yakalı iş gücünün, sağlık, yaşam, planlama ve geri bildirim alma gibi alanlarda yaşadığı sorunlara dikkat çekiyor.

SAĞLIK ÖNCELİK DEĞİL

Yapılan analize göre, Türkiye'deki beyaz yaka çalışanların globaldeki benzer görevde çalışanlara göre beden sağlığına dikkat etmesinin daha düşük olması bu konuya öncelik vermediğini, uğraştığı ve odaklandığı başka öncelikler olduğunu gösteriyor. Bağlan, bu bakış açısı ve/veya durumun bir süre sonra iş kaybı veya meslek hastalıklarının artmasına neden olabileceğini söylüyor.

KENDİNE ZAMAN AYIRMAMA STRES KAYNAĞI

Türkiye'de çalışma saatlerinin nispeten daha uzun olması, çalışanların kendilerine ayırdıkları veya ayırmak istedikleri zamanı kısaltan bir unsur. Özellikle büyük şehirlerdeki trafik sorunu nedeniyle yolda kaybedilen süreler de eklendiğinde çalışanların hafta içi sadece iş ve özel hayatındaki temel görevleri dışında kendilerine yatırım yapacak veya yeni alanlarda uzmanlaşacak ya da hobileri ile ilgilenecek vakti bulmaları zorlaşıyor. Bağlan'a göre, beyaz yaka çalışanların kendilerine düzenli zaman ayırmadığını düşünmesi bir süre sonra beraberinde stresi getiriyor ve bu da çeşitli hastalıklara yol açıyor. En önemlisi de bu durum yenilenme ve sürekli gelişimin önünde büyük bir engel oluyor.

GERİ BİLDİRİM ALMAYI, ELEŞTİRİLMEYİ SEVMİYORUZ

Yapılan analizde dikkat çeken bir diğer başlık ise geri bildirime olan yaklaşım. "Geri bildirime açık bir toplum değiliz" diyen FranklinCovey Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Selda Bağlan, "Özellikle geliştiren (olumsuz) geri bildirime yaklaşım, daha çok kabul etmeme yönünde ve bu durum bireysel gelişimin önünde çok ciddi bir engel. Ayrıca iş yerinde bir güven ortamı yoksa geri bildirimin samimiyetine karşı güven olmadığından bir direnç oluşabiliyor" diyor.

- Türkiye'de 2017 ve 2018 yılında yüksek olan beden sağlığına dikkat etme oranı, 2019'da düşüyor.

- Her gün kendine vakit ayırma oranı 152 ülkenin ortalaması olan küresel rakamın çok altında kalıyor.

- Her hafta işleri planlamak ve düzenlemek için vakit ayırma, iş dışında da hayatı planlamak ve düzenlemek için vakit ayırma, genel anlamda etkililiği muhafaza etmek için hayatın farklı yönlerini dengede tutma (iş,boş zaman, aile vb.) oranlarımız da diğer yıllara kıyasla 2019'da aşağıya iniyor.

- 'Olumsuz geri bildirimleri savunmaya geçmeksizin kabul ederim'in oranı da global ortalamanın çok altında kalıyor.

- 'Önceliklerim konusunda netimdir' ve 'Odağımı kaybetmem ve diğer kişilerin sorunlarının araya girmesine veya günüme yön vermesine müsaade etmem' oranı da 2019'da azalıyor.