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Çalışanlar için fabrika girişinde dezenfektan tüneli kuruldu

Çalışanlar için fabrika girişinde dezenfektan tüneli kuruldu - İşyeri çalışanları, sabah ve akşam dezenfektan tünelinden geçiyor Korona virüs tehdidine karş tüm yurtta önlemler alınırken bazı vatandaşlar da işe gitmeye devam ediyor.

03.04.2020 09:52 | Son Güncelleme: 03.04.2020 09:55
Çalışanlar için fabrika girişinde dezenfektan tüneli kuruldu
- İşyeri çalışanları, sabah ve akşam dezenfektan tünelinden geçiyor
İSTANBUL - Korona virüs tehdidine karş tüm yurtta önlemler alınırken bazı vatandaşlar da işe gitmeye devam ediyor. Tuzla'da faaliyet gösteren bir firma, nanoteknoloji ürünü dezenfektan tüneli üretti. İş yeri çalışanları, girişe kurulan dezenfektan tünelinden sabah akşam geçerek dezenfekte oluyor.
Tuzla'da toz ve yaş boya makina imalatı alanında faaliyet gösteren bir firma, sanayi alanında kullanılan kabinleri, korona virüs tehdidine karşı dezenfektan tüneli olarak yeninden tasarladı. Firmanın ürettiği ilk dezenfeksiyon tüneli ise firma çalışanları tarafından kullanılmak üzere işyerinin bahçesine kuruldu. Bu sayede işyeri çalışanları sabah ve akşam tünelden geçerek dezenfekte oluyor. Firma yetkilisi Ayhan Çelenk, dezenfektan tünellerinin dezenfeksiyon solüsyonunu insan üzerine püskürttüğünü belirterek, tüneller meydanlar, alış veriş merkezleri ve tren istasyonları gibi insanların yoğun olduğu yerlere kurulabileceğini söyledi. Çelenk, tünellerin yurt dışına da pazarlanabileceklerini kaydetti.
Nanoteknoloji ile üretildi
Dezenfektan tünelinde 1 tonluk tankta dezenfeksiyon solüsyonu bulunuyor. Tünel içindeki sensörler insanı görünce solüsyonu püskürtüyor. Bir kişi tünele girince sensör sistemi devreye giriyor ve insan girişi devam etmezse püskürtme otomatik duruyor. Üç metre uzunluğunda ve bir buçuk metre genişliğindeki tünel, iki metrelik yüksekliğe sahip. Yirmi beş dakikada kurulabilen tünelde kullanılan solüsyon, nanoteknoloji ile nanomikronlarda üretildi. Sağlığa zararı olmayan solüsyon, omuz ve ayak seviyesinde püskürtülerek virüse karşı dezenfeksiyon sağlıyor.
Firma yetkilisi Ayhan Çelenk, "Korona virüsle ilgili ne yapmamız gerektiğine dair çalışma başlattık. Firmamızın daha önce yapmış olduğu makinelerle ilgili kabinleri bu sisteme çevirdik. Sistemin çalışma prensibi, 70 bar basınçla dezenfekte solüsyonunu insan üzerine püskürtmesini ve sağlığa zarar vermeyecek şekilde olmasını dizayn ettik. Dakikada 15 gram kimyasalı insan üzerine püskürtüyor. Alış veriş merkezlerinde meydanlarda tren istasyonlarında çalışma şartıyla yürütmek istedik" dedi.
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Çalışanlar için fabrika girişinde dezenfektan tüneli kuruldu

Kaynak: İHA

Etiketler: Sabah, Genel

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Çalışanlar için fabrika girişinde dezenfektan tüneli kuruldu
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