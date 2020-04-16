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Çalışanlar internetten takım aktivitelerine katılıyor

Şirketler çalışanlarına yalnız olmadıklarını göstermek ve takım ruhunu hissettirmek için online takım çalışması etkinlikleri düzenlediklerini kaydeden M3 Works firması Genel Müdürü Erdem Genç, Yaklaşmakta olan 23 Nisan Çocuk Bayramı ve Ramazan için de uzaktan etkinlik çalışmaları olduğunu söyledi.

16.04.2020 12:53 | Son Güncelleme: 16.04.2020 12:53
Çalışanlar internetten takım aktivitelerine katılıyor
Şirketler çalışanlarına yalnız olmadıklarını göstermek ve takım ruhunu hissettirmek için online takım çalışması etkinlikleri düzenlediklerini kaydeden M3 Works firması Genel Müdürü Erdem Genç , Yaklaşmakta olan 23 Nisan Çocuk Bayramı ve Ramazan için de uzaktan etkinlik çalışmaları olduğunu söyledi.

Küresel salgının yaşandığı bu zor günlerde birçok firma evden çalışmaya başladı. Şirketler çalışanlarına yalnız olmadıklarını göstermek ve takım ruhunu hissettirmek için online takım çalışması etkinlikleri düzenliyor. Bu etkinlikleri Türkiye'ye getiren M3 Works firması Genel Müdürü Erdem Genç, firmaların bu çalışmaları çalışanlarına değer verdiklerini göstermek için yaptığını belirterek, "İçinde bulunduğumuz durumu avantaja çeviren birçok firma var. Yer bağımsız çalıştığınızda ve takım aktivitesi gerçekleştirdiğinizde dünyanın neresinde olursanız olun aranızda bir bağ oluşan bir aileniz olduğunu fark ediyorsunuz." dedi.

Yaklaşmakta olan 23 Nisan Çocuk Bayramı ve Ramazan için de uzaktan etkinlik çalışmaları olduğunu belirten Erdem Genç, çocuklara yönelik interaktif sihirbaz gösterileri, hikaye anlatımları, kreatif atölyeler yaptıklarını iletti.

Her cuma sosyal medya hesaplarından yaptıkları canlı yayınlarla uzaktan kurumsal etkinlikler hakkında takipçileri bilgilendirdiklerini bildiren Genç, bu süreç sonrası dönemde de hem fiziksel hem online motivasyon etkinliklerini birlikte sürdüreceğini açıkladı.

65'ten fazla kurumsal etkinlikleri olduğunun altını çizen Genç, bunların arasında müzik atölyelerinden sinema çalışmalarına, sağlıklı yaşam eğitimlerinden diksiyona birçok aktiviteyi şirketin tüm çalışanları, ayrım göstermeksizin hep birlikte yapıldığını kaydetti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: 23 Nisan, Genç, Ekonomi
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