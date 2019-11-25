Çalışanlar sosyal kulüpler ile stres atıyor

Müzikten tiyatroya, resimden geziye birçok alanda sosyal kulüpler barındıran şirketlerin çalışanları daha mutlu oluyorlar.



Şirketlerin çalışanlarına sundukları yan haklar ve motivasyon sağlayan çalışmalar arasında en faydalı olanlar hiç şüphesiz uzun süreli olan sosyal kulüp çalışmaları. Müzikten tiyatroya, resimden geziye birçok alanda sosyal kulüpler barındıran şirketlerin çalışanları daha mutlu oluyorlar.



Şirketlere takım çalışması ve motivasyon eğitimleri alanında hizmet veren M3 Works Genel Müdürü Erdem Genç, bu yıl sosyal kulüp sayısında artış olduğunu söyledi. Genç, ülkemizde ve global piyasalarda zorlu geçen bu dönemlerde motivasyon ve çalışan bağlılığına olan ihtiyacın artması sebebiyle ilginin büyüdüğünü belirtti.



"Günümüzde nitelikli insan kaynakları şirketlerin en önemli değerleri" diyen Genç, "Bu değerleri kaybetmemek için şirketlerin bu alanda yatırım yapması gerekiyor. Genellikle haftada bir gün mesai saati çıkışı veya öğle aralarında yaptığımız bu çalışmalar, çalışanların zihinlerini boşaltarak bambaşka disiplinlerde kendilerini geliştirmelerini sağlıyor. İş arkadaşlarıyla daha yakın iletişim kurabiliyor, onlarla kaliteli vakit geçirerek sosyalleşiyor ve takım çalışmasına daha yatkın oluyorlar. İşlerine döndüklerinde de motivasyonları yüksek bir şekilde, yenilenmiş olarak daha verimli çalışıyorlar" dedi.



Hedefe yönelik çalışmaların sunuldukları zaman gördükleri takdirin motivasyonu katladığını belirten Genç şöyle konuştu: "Genellikle yıllık hedef paylaşım toplantılarının galalarında, büyük sanatçılardan önce sahnelenen gösterilerimizde çalışanlar kendilerini değerli hissediyorlar. İzleyenler ise kendi arkadaşlarını sahnede gördüğü için ayrıca mutlu oluyor. Böylece sonraki dönem çalışmalarına katılım oranlarında artış görüyoruz. Bu şirket bağlılığını ve çalışan döngüsünü de çok olumlu etkiliyor."



Gelecek dönemde sosyal kulüp çalışmalarının artacağını belirten Erdem Genç her yıl bu kulüplerin sayı ve türlerinin arttığını sözlerime ekledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA