Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Çalışanlara 'yüz siperliği' ile koruma

ANKARA'da plastik firması, çalışmak zorunda olan vatandaşlar için 'yüz siperliği' üreterek, yeni tip koronavirüsten korunmalarını sağlıyor.

06.04.2020 14:58 | Son Güncelleme: 06.04.2020 14:58
Çalışanlara 'yüz siperliği' ile koruma

ANKARA'da plastik firması, çalışmak zorunda olan vatandaşlar için 'yüz siperliği' üreterek, yeni tip koronavirüsten korunmalarını sağlıyor.

Başkent'te yaklaşık 30 yıldır faaliyet gösteren ve birçok sertifikalı ürün üreten Ankara Lider Plastik , Çin'de ortaya çıkan, tüm dünyaya yayılan ve Türkiye'de görülen koronavirüs vakalarının ardından harekete geçti. Firma, bu süreçte özellikle çalışmak zorunda kalan vatandaşlar için yüz siperliği üretimine başladı. Ticari sektörde güven kaynağı olmuş firmalara da maske tedariği sağlayan firma, bu kapsamda çalışmasını sürdürüyor.

'HER TÜRLÜ DESTEK VE TEDARİĞİ SAĞLAYACAĞIZ'

Ankara Lider A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Hüseyin Güleç, Covid-19 virüsü ile mücadele kapsamında büyük bir özveriyle çalıştıklarını söyledi. Güleç, "Öncelikli olarak çalışanların sağlığını gözeterek, sektördeki ihtiyacı ve ihtiyaç sahiplerini de unutmadan çalışıyoruz. Maske, yüz siperliği, gözlük üretiminin yanı sıra, tek kullanımlık plastik bardak ve kase imalatı ile sektörün önde gelen süt ve süt ürünleri üreticilerine de hizmet vererek, plastik üretim sektörünün en güvenilir ve kaliteli firmalarının başında geliyoruz. İhtiyaç durumu devam ettiği sürece üretime devam ederek, her türlü destek ve tedariği sağlayacağız" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Plastik, Ankara, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Çalışanlara 'yüz siperliği' ile koruma - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Türkiye’de dikkat çeken salgın araştırması: Koronavirüsten en çok kimler korkuyor? Haberler
Türkiye'de dikkat çeken salgın araştırması: Koronavirüsten en çok kimler korkuyor?
86 yaşında koronayı yenip herkese umut olan Resmiye teyzeden kötü haber Haberler
86 yaşında koronayı yenip herkese umut olan Resmiye teyzeden kötü haber
Kovid-19 adliyelere sıçradı! 12 hakim ve savcının virüs testi pozitif Haberler
Kovid-19 adliyelere sıçradı! 12 hakim ve savcının virüs testi pozitif
Teknoloji devinden korona hamlesi! Maske üretimine başladı Haberler
Teknoloji devinden korona hamlesi! Maske üretimine başladı
Vaka sayısında ikinci sırada olan kentimizde yine aynı manzara! Haberler
Vaka sayısında ikinci sırada olan kentimizde yine aynı manzara!
Koronayı yenen iki hemşire, izinli oldukları halde göreve başladı Haberler
Koronayı yenen iki hemşire, izinli oldukları halde göreve başladı
Türkiye’de koronavirüs salgınından bir iyi, bir de kötü haber! Almanya’dan sonra ikinciyiz Haberler
Türkiye'de koronavirüs salgınından bir iyi, bir de kötü haber! Almanya'dan sonra ikinciyiz
MEB’den bir önemli hamle daha! Ancak hedef kitle bu kez öğrenciler değil Haberler
MEB'den bir önemli hamle daha! Ancak hedef kitle bu kez öğrenciler değil

Son Dakika Güncel Haberleri

15:25: Kırklareli Valiliği: Koronavirüs vaka sayısı 67, ölüm yok - Haber 15:25: Yunanistan'da karantinaya alınan El Venizelos mürettebatından mesaj - Haber 15:25: Başkan Türkyılmaz: "Bizimle Mudanya emin ellerde" - Haber 15:25: Şenol Güneş: "Futbol önceliklerimiz arasında değil" - Haber 15:24: Edirne'de dışarı çıkamayan cezaevi personeline görev başında nikah - Haber 15:11: Türkiye'de dikkat çeken salgın araştırması: Koronavirüsten en çok kimler korkuyor? - Haber 15:00: Son dakika: 12 Hakim ve Cumhuriyet savcısı ile 55 Adalet Bakanlığı personelinin Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı - Haber 14:49: Vaka sayısında ikinci sırada olan İzmir'de uyarılar bir türlü işe yaramıyor - Haber 14:14: Koronavirüsü yenip izinli olmalarına rağmen göreve dönen 2 hemşire, alkışlarla karşılandı - Haber 13:59: Milli Eğitim Bakanlığı'nın "BİZDEN" isimli veli kuşağı, bugün saat 20.00'da TRT EBA'da yayınlanacak - Haber 13:00: Zabıtaya hitabıyla duygulandıran Burhan amca hastaneye kaldırıldı - Haberler 11:55: 86 yaşında koronayı yenen Resmiye teyze, beyin kanaması geçirdi - Haber