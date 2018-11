Çalışanlardan Kızılay'a Kan ve Kök Hücre Bağışı

22 Kasım 2018 Perşembe 15:01



YEDAŞ çalışanları Kızılay 'a kan ve kök hücre bağışında bulundu.Yaklaşık 3 milyon kullanıcıya elektrik dağıtım hizmeti sunan YEDAŞ, sosyal sorumluluk projeleri ile toplumsal fayda sağlamaya da özen gösteriyor. Bu kapsamda Genel Müdürlük binasında Kızılay Samsun Kan Bağışı Merkezi iş birliğinde gerçekleştirilen kan ve kök hücre bağışı kampanyasına çok sayıda YEDAŞ çalışanı katıldı. Kan, sağlık bir yaşamın en temel gereksinimi. Toplumda her gün binlerce insan, hastalığının tedavisi, hayata tutunmak için kana ihtiyaç duyuyor. YEDAŞ çalışanları da bu ihtiyacın karşılanmasına yardımcı olmak amacıyla kan ve kök hücre bağışladılar. Her bir bağışçı 10 dakikada verdiği kan ile bir kişinin daha hayata tutunmasına yardımcı oldu."Bağış kampanyası ile umutlara ışık olduysak ne mutlu"YEDAŞ Genel Müdürü Akın Şahin, "Tüketicilere sürekli ve kaliteli elektrik hizmeti sunmak için faaliyetlerimizi sürdürürken toplumsal sorumluluklarımızı da yerine getirmeye çalışıyoruz. Sağlıklı ve güvenli yaşam, hayatın her anında bizler için çok önemli. Bağış kampanyası ile kan ve kök hücre bekleyen hastalarımızın umutlarına ışık olabilirsek çok mutlu oluruz" dedi. Türk Kızılayı Samsun Kan Bağışı Merkezi Şube Başkanı Dr. Habip Demirel ise, "Ülkemizde hastalıklardan kurtulmak, sağlığına kavuşmak için kan ve kök hücre bekleyen çok sayıda hasta ve ailesi var. Herkesi bu konuda daha duyarlı davranmaya davet ediyoruz. Ayrıca kan vermek, sağlıklı bir insanın kan hücrelerinin yenilenmesi için de faydalı bir durum. YEDAŞ çalışanlarına kan ve kök hücre bağışına göstermiş oldukları ilgiden dolayı teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - SAMSUN