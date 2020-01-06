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Çalışanların olmazsa olmazı "temizlik"

Sodexo'nun 4 kıtadaki çalışanları ile yaptığı görüşmeler ışığında gerçekleştirilen araştırmaya katılanların en büyük beklentisi "temizlik" oldu.

06.01.2020 11:56 | Son Güncelleme: 06.01.2020 11:56 Çalışanların olmazsa olmazı
Sodexo'nun 4 kıtadaki çalışanları ile yaptığı görüşmeler ışığında gerçekleştirilen araştırmaya katılanların en büyük beklentisi "temizlik" oldu.
Sodexo'dan yapılan açıklamaya göre, hizmet verdiği 67 ülkede her gün 100 milyon kişinin yaşamına dokunan Sodexo, Global İş Yeri Araştırması ile çalışanların beklentilerini analiz etti.
Sodexo'nun 4 kıtadaki çalışanları ile yaptığı görüşmeler ışığında gerçekleştirilen araştırmaya katılanların en büyük beklentisi "temizlik" oldu. Çalışanların yüzde 81'i temiz bir iş yerinde çalışmak istediğini belirtti.
Katılımcıların büyük bir çoğunluğu temizliğin yanında güvenliğin ve ulaşılabilirliğin önemine dikkati çekti. Yüzde 79'luk kesim, güvenliğin ve ulaşılabilirliğin gerekli ve önemli olduğunu vurguladı.
Sodexo'nun araştırmasında öne çıkanlar şöyle:
"Yüzde 81'i iş yerlerinin temizliğinin gerekli veya önemli olduğunu, yüzde 79'u güvenliğin ve ulaşılabilirliğin gerekli ve önemli olduğunu, yüzde 72'si resepsiyonun olmasının gerekli ve önemli olduğunu, yüzde 81'i iş yerlerindeki eğitimin gerekli ve önemli olduğunu, yüzde 58'i kendi iş yerinde öğrenmeyi tercih etmeyi düşündüğünü, yüzde 79'u IT servisin gerekli ve önemli olduğunu, yüzde 74'ü görsel ekipmanların gerekli ve önemli olduğunu, yüzde 74'ü teknik servisin gerekli ve önemli olduğunu, yüzde 67'si toplantı yönetiminin gerekli ve önemli olduğunu, yüzde 69'u mail ve paketleme servisinin gerekli ve önemli olduğunu, yüzde 74'ü kahve servisinin ve molaların gerekli ve önemli olduğunu belirtti."
"Entegre hizmet yönetimi sektörünün önemi artıyor"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Sodexo Üst Yöneticisi Ahmet Zeytinoğlu, dünya çapında entegre hizmet yönetimi sektörünün her geçen gün büyüdüğünü belirterek, iş yaşamının çalışanların beklentileri doğrultusunda kabuk değiştirdiğini, bu nedenle entegre hizmet yönetimi sektörünün öneminin arttığını ve sektörün dünya çapında büyüdüğünü kaydetti.
Entegre hizmet yönetiminin şirketlere çalışanların aradığı tüm hizmetleri bir paket olarak sunduğunu aktaran Zeytinoğlu, "Tesis yönetimi, teknik bakım, temizlik, enerji yönetimi, bahçe bakımı ve ilaçlama, destek hizmetler ve yemek gibi servisleri aynı anda hem kaliteli hem de maliyet yönetimi çerçevesinde sunuyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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