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Çalışanlarına 10 gün korona virüs tatili verdi

Samsun'un Alaçam ilçesinde bir esnaf, çalışanlarına korona virüs tedbirleri kapsamında 10 gün ücretli izin verdi.

29.03.2020 10:20 | Son Güncelleme: 29.03.2020 10:20
Çalışanlarına 10 gün korona virüs tatili verdi
Samsun 'un Alaçam ilçesinde bir esnaf, çalışanlarına korona virüs tedbirleri kapsamında 10 gün ücretli izin verdi.

Sanayi sitesinde mobilya imalatı yapan Alaçam Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Özyılmaz, çalışanlarının ve müşterilerinin sağlığı nedeniyle iş yerini 10 gün kapatma kararı alarak, çalışanlarına 10 gün ücretli izin verdi. Özyılmaz, "Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve binlerce kişinin ölümüne neden olan korona virüs (Kovid-19) için bizde böyle bir önlem almaya karar verdik. Önceliğimiz çalışanlarımızın sağlığını korumak. Bu amaçla önlemlerimizi artırdık. Sonuçta burada devam eden bir üretim süreci var. Bir yandan bunu sağlamaya çalışırken, bir yandan da çalışanların sağlığını korumak durumundayız"Bu nedenle 10 gün iş yerimi kapatma kararı aldım" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etiketler: Samsun, Alaçam, Güncel

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