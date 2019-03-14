Çalışır Haldeki İphone'un Üzerine Lavın Döküldüğü Dayanıklılık Testi

Kaynak: WebTekno

iPhone'lar, tartışmasız bir şekilde akıllı telefon piyasasının en popüler akıllı telefonları arasında yer alıyorlar. iPhone'ların bu kadar popüler olması, kullanıcılar tarafından el üstünde tutulmasına neden olurken, teknoloji kanallarının da bir numaralı işkence malzemesi olmasına neden oluyor.Life Hacks & Experiments adlı YouTube kanalı, geçtiğimiz günlerde yayınladığı videosu ile Apple hayranlarını terler içinde bıraktı. Çalışır haldeki bir iPhone modelini kızgın lavlara gömen kanal, cihazın bu acı dolu deneye nasıl tepki vereceğini kaydetti. Tahmin edebileceğiniz gibi iPhone, bu vahşi denemeden sağ çıkamadı.Eğer iPhone'un kızgın lavlar altında pişirilmesini yeterince 'heyecanlı' bulmadıysanız Webtekno YouTube kanalının iPhone Xs Max dayanıklılık testi videosunu aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz. Yükseklik korkusu olanları şimdiden uyarıyoruz, bu video iPhone'unuz ve sizin için iyi olmayabilir.