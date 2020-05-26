Çalışırken şarkı söyleyip dans eden temizlik işçisi vatandaşı güldürüyor

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde belediye temizlik işçisi 40 yaşındaki Cuma Temli, cadde ve sokakları temizlerken akrobatik hareketler eşliğinde şarkı söyleyerek çalışması vatandaşı güldürüyor.

26.05.2020 13:32 | Son Güncelleme: 26.05.2020 13:38
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde belediye temizlik işçisi 40 yaşındaki Cuma Temli, cadde ve sokakları temizlerken akrobatik hareketler eşliğinde şarkı söyleyerek çalışması vatandaşı güldürüyor.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla boşalan cadde ve sokakları temizleyen İslahiye Belediyesi'nde görevli Cuma Temli, farklı tarzıyla dikkati çekiyor.
Elinde süpürgesi ve çöp arabasıyla 15 yıldır günde sekiz saatlik mesaisini zevkle yapan Cuma Temli, dolaştığı cadde ve sokaklardaki hızlı tavrıyla da kendisini evlerinin pencere ve balkonlarından izleyenleri gülümsetiyor.
Temizlik yaparken şarkı mırıldanan Temli, elindeki süpürgesiyle de akrobatik hareketler eşliğinde dans ediyor.
Vatandaşların dikkatini çekmeyi başaran Temli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, işini severek yaptığını dile getirdi.
Çalışırken keyif almaya gayret ettiğini anlatan Temli, "Bu ara sokaklar boş. Böyle olunca da temizlik daha rahat oluyor. Cadde ve sokaklarda insan yok, araba yok, kimse yok. Temizlik daha ferah ve rahat oluyor." dedi. Çalışırken şarkı söyleyip dans eden temizlik işçisi vatandaşı güldürüyor

Kaynak: AA

Etiketler: Güncel, Haber

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