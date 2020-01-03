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Çalışkan: "Bütün işlerimizi inancımıze göre belirlememiz gerekiyor"

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan, "Bütün işlerimizi inancımızın ortaya koyduğu usullere ve esaslara göre belirlememiz gerekiyor" dedi.

03.01.2020 10:45 | Son Güncelleme: 03.01.2020 10:50 Çalışkan:
Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Şube Başkanı Recep Çalışkan, "Bütün işlerimizi inancımızın ortaya koyduğu usullere ve esaslara göre belirlememiz gerekiyor" dedi.

Saadet Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanı ve Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, Genel Başkan Yardımcısı ve Adana İl Gençlik Kolları Başkanı Fatih Beyaz, ASKON Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan'ı ziyaret etti.

Çalışkan, ziyarette yaptığı konuşmada, hayatın bütün alanını kuşatan bir İslam inancına sahip olduklarını belirterek, "Bizim inancımız şamil ve kamil bir inançtır. Yani hiçbir eksiği ve fazlalığı olmayan bir inancımız var demektir. İnancımızın bütün hayatımızın aşamalarını kuşatan ölçüleri vardır. Yolda nasıl yürüyeceğiz, ailelerimizle nasıl ilişki içerisinde olacağız, çalıştığımız yerlerdeki kültürler çalışma esasları nasıl şekillendirilecek, ticaretimizi hangi usullere göre yapacağız, idari sistemleri hangi usullere göre iletişim kuracağız, gençler ve sokakta yürüyenler ile hangi usullere göre iletişim kuracağız, toplu taşımaya binerken nasıl hareket etmemiz gerekiyor işte bütün bunlara cevap verebilen hayatımızı kuşatan bir inancımız var. Bütün işlerimizi inancımızın ortaya koyduğu usullere ve esaslara göre belirlememiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Abdulkadir Karaduman da, " yapıyoruz, çünkü Türkiye'de ve dünyadaki sorunların siyaset mekanizmasından kaynaklandığı düşüncesindeyiz. Ülkemizin içindeki sıkıntıların siyasetle bu hale geldiğini düşünüyoruz. Çözüm de siyaset mekanizması ile olacaktır. Biz Saadet Partisi olarak yaptığımız çalışmalarla iyinin, doğrunun, faydalının ve adil olanın hakim olması için çalışıyoruz" diye konuştu. - ADANA

Saadet Partisi, Recep Çalışkan, Siyaset, Adana, Güncel

Kaynak: İHA

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