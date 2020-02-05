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Çalışkan: "Hızlı tren ve hava alanı ulaşımda bölgeye katkı sağlayacak"

Ulaştırma Memur-Sen Genel Başkanı Kenan Çalışkan, Kahramanmaraş ziyaretinde, hızlı tren hattının ulaşımda bölgenin gelişimine büyük katkı sağlayacağını söyledi.

05.02.2020 14:07 | Son Güncelleme: 05.02.2020 14:12Çalışkan:
Ulaştırma Memur-Sen Genel Başkanı Kenan Çalışkan, ziyaretinde, hızlı tren hattının ulaşımda bölgenin gelişimine büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Ulaştırma Memur-Sen Genel Başkanı Kenan Çalışkan, Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu ve Mehmet Yıldırım'la birlikte Kahramanmaraş'ta bir dizi incelemelerde ve ziyaretlerde bulundular.

Tren Garı ve yeni hava alanı terminalini ziyaret eden Kenan Çalışkan ve ekibi, çalışanlarla istişarede bulunarak talep ve önerilerini dinlediler.

Hizmete giren hava alanı terminal binasının bölgeye daha kaliteli ve refah hizmet sunduğunu kaydeden Çalışkan, "Kahramanmaraş'a gelecek olan hızlı tren hattı garı ve hava alanının yan yana olması, bölgeye ulaşım alanında ivme kazandıracak. Bu yatırımları bölge halkına sunan tüm idari ve siyasi yetkililere teşkilatım adına teşekkür ediyorum" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kenan Çalışkan, Kahramanmaraş, Memur Sen, Güncel

Kaynak: İHA

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