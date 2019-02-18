Çalışkan: "Sivil Toplum Kuruluşları Şehrin Vizyonu ve Gelişmesinde Önemli Bir Yere Sahiptir"

Kaynak: İHA

Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bayram Uysal ve birliğe bağlı oda başkanlarıyla bir araya geldi.Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bayram Uysal öncülüğünde, odalar birliği başkanlığında gerçekleşen toplantıda esnaf ve sanatkarların sorunları, istek ve talepleri konuşuldu. Odalar Birliği Başkanı Bayram Uysal konuşmasında, esnaf ve sanatkarlara vermiş olduğu desteklerden dolayı Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan'a teşekkür etti.Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan ise konuşmasında, "Görevde olduğumuz süre içerisinde esnaf ve sanatkar kardeşlerimizin her daim yanlarında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Sivil toplum kuruluşları bir şehrin vizyonu ve gelişmesi adına önemli bir yere sahiptir. Biz bu anlayış ile sivil toplum kuruluşlarına büyük değer veriyoruz" dedi - KARAMAN