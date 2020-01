Çalışkan: "Üreten, istihdam sağlayan kişi ve kurumlara sahip çıkılmalı"

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan, "Üreten, istihdam sağlayan her kişi ve kurumlara sahip çıkılmalıdır" dedi.Çalışkan, 10 Ocak "Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla basın mensuplarına yemek verdi. Her yıl 9 Ocak'ta basınla bir araya geldiklerini söyleyen Çalışkan, basının önemini TEMSA olayında bir kez daha anladıklarını söyledi. Çalışkan, "TEMSA olayı bizlere bir şey öğretti. Adana'daki firmalara ve iş adamlarına sahip çıkılması gereğini bir kez daha hatırlattı. Üreten, istihdam sağlayan her kişi ve kurumlara sahip çıkılmalıdır. Üretim ve istihdam yapanların her zaman arkasında olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum" dedi.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı (CİB) İl Müdürü Mustafa Keleş de, daha önce il müdürlüğü olarak 12 personelle hizmet verirken yeni yapılanma ile birlikte Bölge Müdürlüğü olarak 40 personelle hizmet vereceklerini söyledi. CİMER ile ilgili vatandaşlara da hizmet edeceklerini kaydeden Keleş, "Bugüne kadar bütün medya mensuplarına eşit ve adil hizmet verdik, vermeye de devam edeceğiz. Ben Adana basınına özellikle teşekkür ediyorum, istisnalar hariç bütün basın mensupları ve kuruluşları birbirleriyle uğraşmıyor, ilimize ve bölgemize hizmet ediyorlar" diye konuştu.Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir ise, ASKON Adana Şube Başkanı Çalışkan ve yönetim kurulu üyelerine davetlerinden dolayı teşekkür etti. Esendemir, "TEMSA gibi, yerel TV'ler, gazeteler ve radyolar da destek kapsamına alınmalıdır. Sadece haber bülten yollamakla değil aynı zamanda abone ve reklam vermekle de destek olunmalıdır" şeklinde konuştu. - ADANA