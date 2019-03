Çalışma Bakanı Selçuk İstihdam Destek Paketlerini Açıkladı

Kaynak: DHA

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan istihdam seferberliği ile ilgili iş insanlarına sunulan teşvik programlarını açıkladı. Selçuk, "2004 yılından bu yana işverenlerimize 149 milyar liralık destek sağladığımızı da ifade etmek isterim. Biz devlet olarak hep yanınızda olmak istiyoruz. Yeter ki siz ülkemizin kalkınması ve refahı için çalışmaya devam edin" dedi.İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İstanbul Valiliği'nin ev sahipliğinde; Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanlığı işbirliğinde Türkiye'de başlatılan "İstihdam Seferberliği 2019 İstanbul Buluşmasıö Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, çok sayıda iş insanı katıldı."İSTİHDAM SEFERBERLİĞİNE HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYORUZ"Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 2 yıl önce başlatılan istihdam seferberliğinin geldiği noktayı şu sözlerle anlattı: "Seferberliğe hız kesmeden devam ediyoruz. ve Cumhurbaşkanımıza geçen ay verilen 2,5 milyon ilave istihdam sözümüzü de yerine getireceğimize inanıyoruz. Burada başkanlarımız da bu sözün tutulmaya başlandığından bahsettiler. İşverenlerimizin Nisan ayının sonunda kadar sağlayacağı her ilave istihdam için 3 ay boyunca prim ve vergilerin yanı sıra ücreti de devlet olarak biz karşılayacağız. Eğer şartlar karşılanırsa 9 ayda prim ve vergileri ödemeye devam ediyoruz. Bu yeni teşvikin de ortaya koyduğu gibi devlet hem sizlerin yanında hem de vatandaşlarımızın iş bulabilme imkanlarını arttırmak için de hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyor. İşverenlerimizle birlikte yapmamız gereken elimizi taşın altına koymak ve sorumluluk almaktır. İstanbul'da işveren olmak bir gayretin, azmin, mücadelenin sonucudur. ve siz de bu sorumluluğu aldığınız için İstanbul'da iş insanı olarak devam ediyorsunuz."TEŞVİK PAKETLERİNDE NELER VAR?"Devletim tüm imkanlarını seferber ederek oluşturduğunuz teşvik paketleri karşısında da işverenlerimiz istihdamı en üst düzeyde göstererek bizlere milli ve yerli duruşlarını bir işareti olacağını gösteriyor" diyen Selçuk, teşvik paketlerinin içeriğini şu sözlerle açıkladı:"Mevcut çalışanlara ilave olarak işe alınan her bir sigortalının asgari ücret düzeyinde tüm prim ve vergilerinin de 12 ay boyunca karşılamakta devam ediyoruz. 2016'da başladığımız asgari ücret desteği bu sene de devam ediyor. Bu sene bir artı sağladık bu uygulamaya. Geçen sene 9 ay olarak uygulanmıştı, bu sene 12 ay olarak uygulanacak. Ek olarak 500 ve üzeri çalışanlara 101 lira fakat daha küçük işletmelere asgari ücret desteğimiz arttırarak 150 lira asgari ücret desteği veriyoruz. Prim esas kazancı üzerinden 5 puan prim indirimimiz, çalışan başına 128-960 lira arasında işverenlerimizin yükünü hafifletiyor. Bu 5 puana ilaveten 51 ilimizde ve 2 ilçede faaliyet gösteren işverenlere prim esas kazanç alt tutarı üzerinden 6 puan indirim daha yapmaktayız. Kısa çalışma bedeli ile işverenlerimizin geçici süreli çalışmaları azaltma durumunda da başvurmalarına imkan tanıdık.""İŞKUR OLARAK DA SİZLERE DESTEK VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"Nitelikli iş gücü ihtiyacı anlamında İŞKUR olarak iş insanlarına destek olmaya devam ettiklerini söyleyen Selçuk, "Mesleki eğitim ve beceri geliştirme işbirliği projesi kapsamında nitelikli iş gücü yetiştirmek için de mesleki eğitim kursları düzenliyoruz. 8 ay boyunca da buradaki kursiyerlerin tüm ücretlerini ve primlerini karşılıyoruz. İşsizlik ödeneği alanlar ile kadın, genç, engelli ve mesleki yeterlilik belgelerini veya iş başı eğitimini bitirenlerin istihdamı durumunda da çok daha fazla sigorta, prim indirimimiz bulunmaktadır" diye konuştu."2004 YILINDAN BU YANA İŞVERENLERİMİZE 149 MİLYAR LİRALIK DESTEK SAĞLADIK"İş insanlarının her zaman yanında olacaklarını kaydeden Selçuk, şu sözlerle konuşmasını tamamladı: "Teşvik belgesi olan işverenlerimizin 1-5 bölgede 525 lira tutan sigorta primlerinin işveren listesinin tamamını, yine 6'ncı bölgeyse 883 lira tutan sigorta primlerini işçi ve işveren listesinin tamamını karşılamaktayız. Yurt dışına işçi götürenlere Genel sağlık sigortası primlerinde 5 puan indirim, AR-GE faaliyetleri yürüten işletmelere, kültür, yatırım, gelişim belgesi olanlara sigorta priminden yarıya kadar indirim gibi birçok bakanlığımızla da işbirliği ile sürdürdüğümüz teşviklerimiz de devam etmektedir. Tüm bu teşviklerden yararlanan işletme ve çalışan sayımız da gün geçtikçe artacağına inanıyoruz. 18 ayrı teşvik uygulamamız mevcut. 1,7'ye yakın işverenimiz ve 11 milyondan fazla sigortalımız hali hazırda destek alıyor. 2004 yılından bu yana işverenlerimize 149 milyar liralık destek sağladığımızı da ifade etmek isterim. Biz devlet olarak hep yanınızda olmak istiyoruz. Yeter ki siz ülkemizin kalkınması ve refahı için çalışmaya devam edin.""EKONOMİDE YAŞANAN SIKINTIYA KARŞI MEYDAN OKUMAK GÖREVİMİZDİR"İstihdam seferberliği için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini belirten İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Uysal, "Ekonomide yaşanan sıkıntıya karşı meydan okumak, mücadele seferberliği yapmak görevimizdir. Bu mücadeleyi yaparken de İstanbullu işverenler olarak burada ki fonksiyonumuz görevimiz bellidir. Bu seferberliğin; ülke genelinde yaygınlaşmasına ve sahiplenilmesine önemli bir katkı sağlayacağını düşünüyorum" dedi."İSTİHDAM TEŞVİĞİYLE İLGİLİ CAZİP PAKETLER AÇIKLANDI"İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Cumhurbaşkanımız yeni bir yatırım ve istihdam seferberliğiyle ilgili 2019 da güzel hayırlı bir başlangıç yapacağız diye hedefi belirledi. Aile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız yani hükümet olarak kıymetli bakanımız ve Odalar ve Borsalar Birliğimizle beraber, sektörle ilgili cazip paketler açıkladılar" diye konuştu."YENİ TEŞVİKLER İŞ VERENİN ELİNİ DAHA DA KOLAYLAŞTIRACAK"Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Abdurrahman Kaan, teşviklerle ilgili, "Bugün yeni teşvikler iş verenin elini daha da kolaylaştıracak ve yeni istihdam kapıları açacaktır. Şimdi artık bizlere düşen yeni yatırımlar yapmak daha fazla insana iş kapısı olmak. İş insanları olarak bizlere daha fazla gayret etmek adına görevler düşüyor" diye konuştu."BU TEŞVİKLER DAHA ÖNCE HİÇ ALMADIĞIMIZ TEŞVİKLERDİR"TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, ise, "Bakanlarımızın icracı ve vizyoner yaklaşımları sayesinde, yeni, kapsamlı ve cesur bir teşvik paketi hazırlandı. Yeni istihdam yapacaklar için daha önce, bugüne kadar hiç olmayan, maaş desteği ve sonrasında da vergi ve prim indirimi geldi. Kardeşlerim bu, bugüne kadar almadığımız, daha önce bize verilmeyen bir teşvikti. Yeni işe başlayan bir kardeşimizin üç ay boyunca aldığı maaşların her türlü yükümlülüğü devlete. Üç aydan sonra da dokuz az boyunca sadece net ücret ödüyoruz" diyerek verilen teşvikin önemine dikkat çekti.Görüntü dökümü:--------------------Zehra Zümrüt Selçuk'un açıklamaları-Mevlüt Uysal açıklamaları-Hisarcıklıoğlu'nun görüntüsü-Kaan konuşma-Katılımcılardan detaylar-Genel ve detaylar - İstanbul