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Çalışma izni olmayan 8 oryantale Keşan'da gözaltı

Edirne'nin Keşan ilçesinde çalışma izinleri olmayan ve eğlence mekanında oryantallik yapan Özbekistan uyruklu 8 kadın, polis ekiplerince gözaltına alındı.

11.03.2020 15:38 | Son Güncelleme: 11.03.2020 15:38
Çalışma izni olmayan 8 oryantale Keşan'da gözaltı
Edirne 'nin Keşan ilçesinde çalışma izinleri olmayan ve eğlence mekanında oryantallik yapan Özbekistan uyruklu 8 kadın, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Keşan-Malkara karayolu üzerinde bulunan eğlence mekanında denetimlerde bulunan Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Özbekistan uyruklu 8 kadının çalışma izinleri olmamasına rağmen oryantallik yaptıklarını belirledi.

Kadınları gözaltına alan polis, şahısları emniyete götürdü. Buradaki işlemlerinin ardından da kadınlar Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Etiketler : Özbekistan, Edirne, Polis, Keşan, 3. Sayfa

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