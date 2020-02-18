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Çalışma sırasında doğal gaz borusu patladı, büyük tehlike atlatıldı

Beylikdüzü'nde İSKİ ekiplerinin çalışması sırasında doğal gaz borusu patladı.

18.02.2020 11:25 | Son Güncelleme: 18.02.2020 11:26
'nde İSKİ ekiplerinin çalışması sırasında doğal gaz borusu patladı. Gaz kaçağı ekiplerin müdahalesi ile kısa sürede durduruldu.
Olay Mahallesi 92'nci sokakta yaşandı. İSKİ ekipleri sokakta alt yapı çalışması gerçekleştirdiği esnada kepçenin çarptığı doğal gaz borusu patladı. Boru içindeki gaz ortaya çıktı. Uzun süre havaya çıkan gazı İGDAŞ ekipleri olay yerine gelerek durdurdu. Patlayan borunun tamir edileceği öğrenildi. Borudan gazın çıktığı esnada etrafta yanıcı maddenin bulunmamasıyla büyük bir tehlike atlatıldı.
(Murat Delice - Furkan Tan/İHA)
Çalışma sırasında doğal gaz borusu patladı, büyük tehlike atlatıldı

Beylikdüzü, Yakuplu, Güncel

Kaynak: İHA


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