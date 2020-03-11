Çalışma sırasında vana patladı, cadde göle döndü
Çalışma sırasında vana patladı, cadde göle döndü Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yeni su hattı çalışmaları esnasında vana patlayınca cadde göle döndü.
11.03.2020 09:33 | Son Güncelleme: 11.03.2020 09:34
Çalışma sırasında vana patladı, cadde göle döndü
TEKİRDAĞ - Tekirdağ 'ın Malkara ilçesinde yeni su hattı çalışmaları esnasında vana patlayınca cadde göle döndü. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinde devam eden yeni su hattının çekilmesi için yapılan çalışmalar esnasında yoğun su basıncı nedeniyle Cumhuriyet Caddesi ile Kurtuluş Caddesi'nin birleştiği noktada vana patladı. Patlayan yerdeki borudan fışkıran su, Kurtuluş Caddesini göle çevirdi. Ekiplerinin müdahalesi sonrası vana tamir edilerek arıza giderildi.
TEKİRDAĞ - Tekirdağ 'ın Malkara ilçesinde yeni su hattı çalışmaları esnasında vana patlayınca cadde göle döndü. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinde devam eden yeni su hattının çekilmesi için yapılan çalışmalar esnasında yoğun su basıncı nedeniyle Cumhuriyet Caddesi ile Kurtuluş Caddesi'nin birleştiği noktada vana patladı. Patlayan yerdeki borudan fışkıran su, Kurtuluş Caddesini göle çevirdi. Ekiplerinin müdahalesi sonrası vana tamir edilerek arıza giderildi.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Çalışma sırasında vana patladı, cadde göle döndü
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