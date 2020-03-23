Çalışma süresi 5 saate düşünce banka önlerinde kuyruklar oluştu!

Çalışma süresi 5 saate düşen bankaların önünde açılışı bekleyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Eskişehir 'de banka sırası bekleyenlerin arasında yaşlı vatandaşların olması ihtimaline karşın banka yetkilileri 65 yaşın üzerindeki vatandaşlara işlem yapılmayacağını duyurdu.

İKİNCİ BİR KARARA KADAR DEVAM EDECEK

Banka önlerinde beklemeye koyulan vatandaşlara bilgilendirmede bulunan banka yetkilileri, tek seferde veznelerdeki çalışan sayısının 2 katı kadar vatandaşın banka içerisine alınacağını söyledi. İçişleri Bakanlığı, ikinci bir karara kadar bankalardaki işlemlerin bu şekilde devam edeceğini bildirdi.

YAŞLILARIN OLMASI DİKKAT ÇEKTİ

Yetkililerin açıklaması üzerine banka kuyruğunda bekleyişe devam eden vatandaşların arasında bazı yaşlı vatandaşların da olması dikkat çekti.

Kaynak: İHA

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