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Çalışma süresi 5 saate düşünce banka önlerinde kuyruklar oluştu!

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında yayınladığı genelgenin ardından saat 12.00'de açılan bankaların şubeleri önünde vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Yetkililerin uyarılarına rağmen, yaşlılarında banka için dışarı çıkması dikkat çekti.

23.03.2020 12:42 | Son Güncelleme: 23.03.2020 13:35

Çalışma süresi 5 saate düşen bankaların önünde açılışı bekleyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Eskişehir 'de banka sırası bekleyenlerin arasında yaşlı vatandaşların olması ihtimaline karşın banka yetkilileri 65 yaşın üzerindeki vatandaşlara işlem yapılmayacağını duyurdu.

İKİNCİ BİR KARARA KADAR DEVAM EDECEK

Banka önlerinde beklemeye koyulan vatandaşlara bilgilendirmede bulunan banka yetkilileri, tek seferde veznelerdeki çalışan sayısının 2 katı kadar vatandaşın banka içerisine alınacağını söyledi. İçişleri Bakanlığı, ikinci bir karara kadar bankalardaki işlemlerin bu şekilde devam edeceğini bildirdi.

YAŞLILARIN OLMASI DİKKAT ÇEKTİ

Yetkililerin açıklaması üzerine banka kuyruğunda bekleyişe devam eden vatandaşların arasında bazı yaşlı vatandaşların da olması dikkat çekti.

Çalışma süresi 5 saate düşünce banka önlerinde kuyruklar oluştu!

Kaynak: İHA

Haberin Videosu :

Türkiye'de Çalışma süresi 5 saate düştü, banka önlerinde kuyruklar oluştu
Etiketler : Eskişehir, Banka, Yaşam, Ekonomi, Güncel

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