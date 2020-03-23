Çalışma süresi 5 saate düştü, banka önlerinde yoğunluk oluştu
İçişleri Bakanlığının korona virüs tedbirleri kapsamında yayınladığı genelgenin ardından saat 12.00'de açılan bankaların şubeleri önünde vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.
23.03.2020 13:17 | Son Güncelleme: 23.03.2020 13:17
İçişleri Bakanlığının korona virüs tedbirleri kapsamında yayınladığı genelgenin ardından saat 12.00'de açılan bankaların şubeleri önünde vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.
Çalışma süresi 5 saate düşen bankaların önünde açılışı bekleyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Bayburt 'ta banka sırası bekleyenlerin arasında yaşlı vatandaşların olması ihtimaline karşın banka yetkilileri 65 yaşın üzerindeki vatandaşlara işlem yapılmayacağını duyurdu.
' Banka içerisine sınırlı sayıda müşteri alınacak'
Banka önlerinde beklemeye koyulan vatandaşlara bilgilendirmede bulunan banka yetkilileri, tek seferde veznelerdeki çalışan sayısının 2 katı kadar vatandaşın banka içerisine alınacağını söyledi. İçişleri Bakanlığı, ikinci bir karara kadar bankalardaki işlemlerin bu şekilde devam edeceğini bildirdi. - BAYBURT
Çalışma süresi 5 saate düşen bankaların önünde açılışı bekleyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Bayburt 'ta banka sırası bekleyenlerin arasında yaşlı vatandaşların olması ihtimaline karşın banka yetkilileri 65 yaşın üzerindeki vatandaşlara işlem yapılmayacağını duyurdu.
' Banka içerisine sınırlı sayıda müşteri alınacak'
Banka önlerinde beklemeye koyulan vatandaşlara bilgilendirmede bulunan banka yetkilileri, tek seferde veznelerdeki çalışan sayısının 2 katı kadar vatandaşın banka içerisine alınacağını söyledi. İçişleri Bakanlığı, ikinci bir karara kadar bankalardaki işlemlerin bu şekilde devam edeceğini bildirdi. - BAYBURT
Kaynak: İHA