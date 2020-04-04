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ÇALIŞMAK İÇİN SOKAĞA ÇIKAN 11 YAŞINDAKİ YILMAZ'A BELEDİYE VE KAYMAKAMLIK SAHİP ÇIKTI

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde 20 yaş altı sokağa çıkma yasağının uygulandığı ilk gün sokağa tartıcılık yapmak için çıktığını söyleyen 11 yaşındaki Yılmaz Yayasit'in görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

04.04.2020 19:10 | Son Güncelleme: 04.04.2020 19:10
ÇALIŞMAK İÇİN SOKAĞA ÇIKAN 11 YAŞINDAKİ YILMAZ'A BELEDİYE VE KAYMAKAMLIK SAHİP ÇIKTI

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde 20 yaş altı sokağa çıkma yasağının uygulandığı ilk gün sokağa tartıcılık yapmak için çıktığını söyleyen 11 yaşındaki Yılmaz Yayasit'in görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Yaysit'in gözyaşları ile evine gittiği görüntülerin yayılması ile İlçe Kaymakamlığı ve Belediye küçük çocuğun ailesine yardım yolladı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında dün yayınlanan genelge ile 20 yaş altındakilerin sokağa çıkması geçici süre ile yasaklandı. Şanlıurfa 'nın Siverek ilçesinde sokakta tartıcılık yaparak evine katkıda bulunmak isteyen Yılmaz Yaysit ise yasaktan habersiz olarak dışarı çıktı. Bu sırada bir gazeteci Yaysit'e neden sokakta olduğunu sordu. Sokağa tartıcılık yapmak için çıktığını söyleyen küçük çocuk gözyaşları içinde evinin yolunu tuttu. Görüntüleri izleyen binlerce kişi telefona sarılarak küçük çocuğa ve ailesine ulaşmaya çalıştı. Görüntülerin yayılmasının ardından İlçe Kaymakamlığı ve Belediye harekete geçerek Yaysit ailesine ulaştı. Aileyi gıda ve nakit para yardımında bulunulması talimatı veren Siverek Belediye Başkanı Şeyhmus Aydın aileye yardım ederek küçük Yılmaz'ın tekrar sokakta çalışmaması için elinden geleni yapacaklarını söyledi.

YASAKLARI BİLMİYORDUM

Öte yandan ülkede birçok sanatçı ve işadamının yardım yapmak istediği Yılmaz Yayasit ise, "Yasakları bilmiyordum ve sabah çıktım gazeteciler beni uyarınca çok üzülmüştüm. Çok gezmeden eve geldim ve bir daha çıkmadım çok üzülmüştüm. Ama şimdi çok mutlu oldumö dedi.

BABA: HABERİM YOKTU

İlçede çiftçilikle uğraşan baba Halit Yayasit ise, "Çocuğumun bugün çıktığından haberim yoktu sonradan öğrendim. Tarım işçisiyim ve 6 çocuğum var hepsi okuyor. Bizlere yardım gönderen ve sahip çıkan Siverek belediye başkanına ve diğer yardımseverlere teşekkür ediyorumö dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), -


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Şanlıurfa, Siverek, Güncel
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