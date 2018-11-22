Çalışmalar Aralıksız Devam Ediyor

Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Asfalt ekibi ana caddelerde ki asfalt çalışmalarını aralıksız devam ederken, diğer bir ekip iseYeni Sanayi Sitesinde Elektrik şirketinin çalışmalarından dolayı oluşan yol bozukluklarını gidermek amacıyla kısmı asfalt çalışması gerçekleştiriyor. İl Müftülüğü ile koordineli olarak ihtiyaç duyulan camilerin bahçe düzenlemesi çalışmaları kapsamında ise Kızılay Cami bahçesinde Belediye ekiplerinin andezit taş uygulaması tüm hızıyla devam ediyor.

EKŞİSU DEV OYUN SETİNE KAVUŞUYOR

Yapılan asfalt çalışmasının yanı sıra Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Ekşisu Mesire alanına çocuk oyun alanı oluşturma çalışması ile Bölgeye dev oyun seti kurulumunu gerçekleştiriyor.

HER ŞEY TEMİZ VE YAŞANILABİLİR BİR ERZİNCAN İÇİN

Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri şehir genelinde bulunan parklarda ki ağaçlardan dökülen yaprakları düzenli olarak toplayarak kötü koku ve görüntü kirliliği olmaması adına çalışmalarına devam ederken diğer yandan ise refüjlerde mevsim dolayısıyla kuruyan çiçeklerin sökümünü aralıksız yapılıyor.

Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada "Ekiplerimiz gece gündüz, yaz kış demeden çalışmalarına devam ediyor. Başkan yardımcılarımızdan en alt birimdeki personelimize kadar herkes Erzincan'ın en güzel şehir, en temiz şehir ve en yaşanabilir şehir olması için çalışıyor, yeni projeler üretiyor ve bu projeleri uyguluyoruz. Her şey Erzincan İçin Erzincanlı için" dedi.