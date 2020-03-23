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Çalışmalar şehrin muhtelif bölgelerinde devam ediyor

Karaman Belediyesi bir yandan covid-19 virüs salgını ile ilgili tüm tedbir ve önlemlerini almaya devam ederken bir yandan da sahada ki çalışmaları sürüyor.

23.03.2020 16:13 | Son Güncelleme: 23.03.2020 16:13
Çalışmalar şehrin muhtelif bölgelerinde devam ediyor

Belediye ekipleri virüs salgınına karşı mücadele çalışmalarını sürdürürken diğer yandan da şehrin muhtelif bölgelerinde yoğun bir çalışma gerçekleştiriyor. Çalışmalar kapsamında; Larende Mahallesi'nde boş arsaların temizlenmesi ve yeniden düzenleme çalışması, 1. organize sanayi yolu ve 2 organize sanayi yolunda yapımı devam eden kanalizasyon hattı çalışması ve Güdümen yolunda devam eden yağmursuyu kollektör hattı çalışması, şehir genelinde bulunan çocuk oyun alanlarının dezenfekte çalışması, orta refüj ve kavşaklarda dezenfekte ve bakım - onarım çalışması, şehir genelinde bulunan oturma banklarının geçici olarak sökülmesi ve Zembilli Mahallesinde bulunan Yarenler Parkında parke döşeme ve çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Güncel

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